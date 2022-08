O λαμπερός (δεύτερος) γάμος της JLo με τον Μπεν Άφλεκ- Όλοι στα λευκά

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν ξανά, αυτή τη φορά ενώπιον φίλων και συγγενών, στο κτήμα 87 στρεμμάτων του ηθοποιού στη Τζόρτζια.

Η J Lo φορούσε ένα υπέροχο λευκό νυφικό Ralph Lauren με πέπλο και ουρά 6 μέτρων ενώ ο Μπεν Άφλεκ σμόκιν με λευκό σακάκι και μαύρο παντελόνι. Ο δημοφιλής podcaster και life coach, Jay Shetty, ήταν αυτός που πραγματοποίησε την τελετή παρουσία των παιδιών του ζευγαριού, φίλων και συγγενών.

Οι καλεσμένοι - συμπεριλαμβανομένου του μακροχρόνιου φίλου του Άφλεκ, Ματ Ντέιμον και της συζύγου του, Λουτσιάνα Μπαρόζο - φορούσαν όλοι λευκά για να ταιριάζουν με τις αποχρώσεις της διακόσμησης και τις συνθέσεις με λουλούδια.

Μερικοί από αυτούς που βρέθηκαν στην τελετή ήταν επίσης ο σκηνοθέτης Κέβιν Σμιθ και η σύζυγός του, Τζένιφερ, ο ηθοποιός Τζέισον Μιούς και η σύζυγός του, Τζόρνταν Μονσάντο και ο κορυφαίος πράκτορας ταλέντων του Χόλιγουντ, Πάτρικ Γουάιτσελ επίσης με τη σύζυγό του μοντέλο και ηθοποιό Πία Μίλερ.

Ο αδελφός του Μπεν Άφλεκ, επίσης ηθοποιός Κέισι Άφλεκ δεν παραβρέθηκε λόγω γονεϊκών υποχρεώσεων.

Η τελετή έγινε σε εξωτερικό χώρο με λευκές καρέκλες για τους καλεσμένους που περιβάλλονται από πράσινο και λευκά λουλούδια, ένα ολόλευκο πιάνο, κομψά τραπέζια στημένα σε μια αποβάθρα δίπλα στο ποτάμι και μια πλατφόρμα για πυροτεχνήματα.

Μια πηγή είπε στο People την Παρασκευή ότι το ζευγάρι είχε «προγραμματίσει ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο με εορτασμούς», μεταξύ αυτών ένα pre-wedding πάρτι, την επίσημη τελετή του γάμου και πολλή διασκέδαση.

Τα παιδιά του ζευγαριού έλαβαν μέρος στην τελετή και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες συνόδευσαν τους γονείς τους.

«Η μαμά και η αδερφή της είναι ήδη εκεί. Τα παιδιά θα είναι επίσης μέρος των εορτασμών. Θα είναι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο» δήλωσε πηγή στο People πριν από την τελετή.

For those who say

“He always wears the same outfit...”@JenSchwalbach, @JordanMonsanto, @JayMewes & me, all cleaned up.

This is as formal as I’ve been dressed since maybe my First Communion when I was 7. pic.twitter.com/AXNnGxym89