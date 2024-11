Ο χορός του Τραμπ γίνεται viral trend στις ΗΠΑ

Είναι αλήθεια, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τις περίεργες χορευτικές του κινήσεις, κατάφερε να δημιουργήσει trend και τώρα κάποιοι από τους μεγαλύτερους αθλητές των ΗΠΑ αντιγράφουν τον «χορό του Τραμπ» στους πανηγυρισμούς τους.

Ο πιο καταξιωμένος Αμερικανός ποδοσφαιριστής, ο εν ενεργεία πρωταθλητής παλαιστής του UFC και πέντε παίκτες αμερικάνικου football είναι μερικοί από τους αθλητές που μιμήθηκαν τις κινήσεις του Τραμπ τα τελευταία 24ωρα.

Το βράδυ του Σαββάτου, 16 Νοεμβρίου, ο Τζον Τζόουνς, ο 37χρονος πολλάκις πρωταθλητής του Ultimate Fighting Championship (UFC), επέστρεψε στο ρινγκ μετά από απουσία 18 μηνών. Αφότου έβγαλε τον αντίπαλο του «knock-out», πανηγύρισε λικνίζοντας από γοφό σε γοφό και κουνώντας τις γροθιές του στο ύψος της μέσης, ακριβώς όπως προβλέπει ο «χορός του Τραμπ».

After viciously DESTROYING his opponent, Jon Jones did the iconic Trump YMCA dance and gave the president a thumbs up👍



Legend pic.twitter.com/1FGSNlL7fq — JohnRocker (@itsJohnRocker) November 17, 2024

Έπειτα, ο Τζοούνς έδειξε με το δάχτυλο του τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του δίπλα από το ρινγκ, μαζί με τον Έλον Μασκ. Εμφανώς χαρούμενος, ο Τραμπ άστραψε ένα πλατύ χαμόγελο και λίγο αργότερα αναδημοσίευσε βίντεο της στιγμής στον λογαριασμό του στο Truth Social.

To «trend» συνεχίστηκε και τη Δευτέρα, όταν ο Κρίστιαν Πούλισιτς, της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών των ΗΠΑ πανηγύρισε ένα γκολ με τη δική του εκδοχή του shimmy, όπως ονομάζεται αυτού του είδους το λίκνισμα.

Christian Pulisic scored for the US men’s soccer team and broke out the Trump dance. We are so fucking back. pic.twitter.com/0ZHh2dAJX1 — Clay Travis (@ClayTravis) November 19, 2024

«Λοιπόν, προφανώς αυτός είναι ο χορός του Τραμπ», δήλωσε ο 26χρονος Πούλισιτς, που αγωνίζεται στην ιταλική Μίλαν και είναι μακράν ο πιο επιτυχημένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Ήταν απλώς ένας χορός που κάνουν όλοι. Εκείνος (ο Τραμπ) είναι αυτός που τον δημιούργησε. Απλά σκέφτηκα ότι ήταν αστείο», ήταν το σχόλιο του.

Στα Κυριακάτικα παιχνίδια του NFL, δηλαδή του πρωταθλήματος αμερικανικού football, τουλάχιστον πέντε παίκτες πανηγύρισαν με τον ίδιο τρόπο. Ένας από αυτούς, ο Μπροκ Μπάουερς, είπε ότι είδε τον Τζον Τζόουνς να το κάνει και «του φάνηκε cool».

Za'Darius Smith, Brock Bowers and Calvin Ridley all perform the Trump YMCA dance on NFL Sunday.



There is still a lot of football left. pic.twitter.com/yVpdIgDTtA — Collin Rugg (@CollinRugg) November 17, 2024

Γιατί ο Τραμπ «επενδύει» στους αθλητές

Παρότι ο 45ος και σε λίγο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ παραδοσιακά δεν τα πάει καλά με τους επωνύμους, τους οποίους συχνά αποκαλεί «φιλελεύθερες ελίτ», δείχνει να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του για τους αστέρες των σπορ.

Ή τουλάχιστον αναγνωρίζει ότι μέσω των αθλημάτων, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την εικόνα ενός «μάτσο» ηγέτη και να προσεγγίσει έτσι τους νεαρούς άνδρες ψηφοφόρους πολύ πιο αποδοτικά από ότι οποιοσδήποτε θεσμικός πολιτικός.

Μετά την εκλογική του νίκη, λοιπόν, ορισμένοι αθλητές ανταποδίδουν το ενδιαφέρον που έχει δείξει ο Τραμπ, ενώ άλλοι απλώς αντιγράφουν τους συναδέλφους τους, χωρίς κάποιο απώτερο σκοπό.

Σταλόνε και Κέιτλιν Τζένερ στο «στρατόπεδο» Τραμπ

Ωστόσο, στον απόηχο της επικράτησης του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου υπέρ της Κάμαλα Χάρις, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εισπράξει υποστηρικτικά σχόλια και από προσωπικότητες του χώρου του θεάματος.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε εκθείασε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, συγκρίνοντας τον με τον πρώτο προκάτοχό του, τον Τζορτζ Ουάσινγκτον.

#Sylvester #Stallone calls Donald Trump a second George Washington:



"We are in the presence of a really mythical character...Nobody in the world could have pulled off what he pulled off, so I'm in awe." pic.twitter.com/bjSot0y9hV — Radio Australis (@freedom4UU) November 15, 2024

Ακόμη, η Κέιτλιν Τζένερ έδωσε συγχαρητήρια στον αμερικανικό λαό για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, παρότι η ίδια είναι τρανς γυναίκα και εκείνος συστηματικά στοχοποιεί τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τα τρανς άτομα ειδικότερα.

Με πληροφορίες από New York Times