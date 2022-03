Η Ουκρανία θα λάβει κι άλλα δορυφορικά συστήματα Starlink από τον Έλον Μασκ

Η Ουκρανία θα λάβει περαιτέρω βοήθεια με άλλο ένα πακέτο δορυφορικών συσρτημάτων Starlink της SpaceX την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να διατηρηθεί η πρόσβαση στο ίντερνετ και η επικοινωνία στη χώρα, ενημέρωσε μέσω Twitter σήμερα ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η νέα αυτή αποστολή θα αφορά τις «κατεστραμμένες πόλεις» διευκρίνισε ο ίδιος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX για τη βοήθεια. «Του είμαι ευγνώμων γιατί υποστηρίζει την Ουκρανία με λόγια και με πράξεις».



Ο Ζελένσκι, μάλιστα, ανέφερε πως μίλησε στον Έλον Μασκ στο κανάλι του στο Telegram σήμερα.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war.