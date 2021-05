Την άποψη ότι το Bitcoin είναι περιβαλλοντικά μη βιώσιμο εξέφρασε για άλλη μία φορά ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, υποστηρίζοντας, μάλιστα, πως το dogecoin θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο αντικαταστάτη.

Μία ημέρα αφού έγινε γνωστό ότι η Tesla θα σταματήσει να δέχεται Bitcoin για τις συναλλαγές, εξαιτίας των ανησυχιών για την τεράστια κατανάλωση άνθρακα που απαιτείται για το ψηφιακό νόμισμα, ο Έλον Μασκ έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Για να είμαι σαφής, πιστεύω πραγματικά στα κρυπτονομίσματα, αλλά δεν μπορώ να οδηγώ μία τεράστια αύξηση στη χρήση ορυκτών καυσίμων και ειδικά άνθρακα».

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal