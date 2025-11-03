ΔΙΕΘΝΗ
Ο Δανός ΥΠΕΞ έκανε δώρο στον Αιγύπτιο ομόλογό του πυραμίδα lego για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

«Δεν είναι πληρωμένη διαφήμιση» έγραψε με χιούμορ ο Ράσμουσεν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μια ασυνήθιστη και συμβολική χειρονομία έκανε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι, χαρίζοντάς του ένα μοντέλο Lego της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας με αφορμή τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM) στο Κάιρο.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ράσμουσεν δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντηση, γράφοντας με χιούμορ: «Δεν είναι πληρωμένη διαφήμιση, αλλά το @lego είναι πάντα ένα δημοφιλές δώρο σε όλο τον κόσμο. Ο Αιγύπτιος συνάδελφός μου, Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι, ενθουσιάστηκε με το μεγάλο σετ Lego της πυραμίδας της Γκίζας. Σκέφτηκα ότι ήταν το πιο κατάλληλο δώρο για την ημέρα που το @grandegyptianmuseum άνοιξε επίσημα τις πόρτες του».

Η φωτογραφία των δύο υπουργών, με φόντο τη νέα πτέρυγα του μουσείου στη Γκίζα, έχει γίνει viral στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη «διπλωματία των Lego» και το εύστοχο συμβολισμό του δώρου, αφού η Δανία είναι η πατρίδα της εταιρείας.

