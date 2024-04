Ο βίαια ομοφοβικός Ο.Τζ. Σίμπσον και οι αναφορές για τον γκέι πατέρα του

Πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 76 χρονών ο Ο. Τζ. Σίμπσον, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, την Τετάρτη 10 Απριλίου «υπέκυψε στη μάχη με τον καρκίνο».

Οι βιογραφίες του Ο.Τζ. Σίμπσον, την εποχή που απλώς ακόμα θεωρούνταν αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου τη δεκαετία του 1970, είχαν μόνο φευγαλέες αναφορές στον πατέρα του. Ο Τζίμι Σίμπσον λέγεται ότι ήταν θυρωρός σε μια τράπεζα. Είχε εγκαταλείψει την οικογένεια όταν ο O.Τζ. ήταν τεσσάρων ετών. Δεν παρατίθεται κάποιος λόγος. Τα τέσσερα παιδιά τα μεγάλωσε η μητέρα του Ο.Τζ, Γιούνις Σίμπσον. Αλλά έμεναν ακόμα αρκετά που δεν ήξερε O.Τζ. Σίμπσον για τον πατέρα του τα οποία θα μάθαινε.

Σε συνεντεύξεις του ως αστέρας του ποδοσφαίρου θυμόταν ότι ήταν δύσκολο να μεγαλώνει χωρίς πατέρα. Το παρατσούκλι του ήταν «Mama's Boy». Σε μία συνέντευξη για το προφίλ του το 1975, είχε αναφέρει: «Εκτός από τις διακοπές, καθώς μεγάλωνα σπάνια έβλεπα τον πατέρα μου. Αγανακτούσα με την απουσία του, ειδικά όταν έγινα έφηβος, και προσπαθούσα να μάθω ποιος ήμουν. Χρειαζόμουν πραγματικά έναν άντρα για καθοδήγηση. Τα πάω καλά με τον πατέρα μου τώρα, αλλά πέρασαν χρόνια για να συμφιλιωθώ με τα συναισθήματά μου».

Καθώς εξελίχθηκε σε αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο O. Τζ. φαινόταν να θέλει να «συμμαζέψει» την ιστορία των νεανικών του χρόνων. Το 1985 έγινε δεκτός στο Pro Football Hall of Fame. Καθώς και οι δύο γονείς ήταν παρόντες ο Ο.Τζ. αναπόλησε με τον δικό του τρόπο την παιδική του ηλικία: «Τώρα τι να πεις για τον μπαμπά σου; Υπάρχουν άνθρωποι μεγαλωμένοι σε διαλυμένα σπίτια. Παρόλο που ο πατέρας μου δεν ζούσε κάτω από την ίδια στέγη με εμάς, ήταν πάντα εκεί… Πάντα είχα πατέρα. Σε αγαπώ γι' αυτό».

Ο Ο.Τζ. Σίμπσον ήξερε ότι ο πατέρας του ήταν ομοφυλόφιλος

Δεν μιλούσε για αυτό. Ένα ντοκιμαντέρ του 2016, με τίτλο «OJ: Made In America», φιλοξενούσε έναν παιδικό φίλο, τον Κάλβιν Τένισον, ο οποίος λέει πως θυμάται να πηγαίνει με τον O.Τζ. στο σπίτι του Τζίμι. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και όταν ο μπαμπάς του άνοιξε την πόρτα, ήταν με μπουρνούζι, κάτι που δεν είναι έγκλημα. Αλλά μετά ο μπαμπάς του άνοιξε περισσότερο την πόρτα, και υπήρχε ένας τύπος στο πίσω μέρος με μπουρνούζι. Ήταν λοιπόν προφανές ότι ο πατέρας του ήταν ομοφυλόφιλος». Ο Κάλβιν λέει ότι η ένταση στη συνέχεια έφυγε καθώς ο ίδιος και ο Ο.Τζ. ξέσπασαν σε γέλια. Δεν συζήτησαν ποτέ ξανά γι' αυτό που είχαν δει. Ο Κάλβιν πρόσθεσε: «Στην εποχή μας αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα στον κόσμο που μπορούσες ποτέ να σκεφτείς. Ένας Αφροαμερικανός να είναι ομοφυλόφιλος».

Τι είναι γνωστό για τη ζωή του πατέρα του Ο.Τζ. Σίμπσον;

Γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1920 στο Wilmot του Αρκάνσας. Είχε παντρευτεί την Γιούνις Ντάρντεν το 1941, σε ηλικία 21 ετών. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά και χώρισαν το 1951. Ήταν Χριστιανός, μέλος μιας εκκλησίας Μαύρων Βαπτιστών, της Ιεραποστολικής Εκκλησίας Βαπτιστών της Σκηνής της Πίστεως, στο Σαν Φρανσίσκο. Μια βιογραφία του, που εκδόθηκε το 1974 περιλαμβάνει μια συνέντευξη μαζί του: «Αν και ο O.Τζ. προερχόταν από ένα διαλυμένο σπίτι, η μητέρα του και εγώ δεν αλλάξαμε τα άλλα πράγματα», είπε. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό – δεν αλλάξαμε τα πράγματα. Τόσο η μητέρα του όσο και εγώ καταγόμαστε από πολύ θρησκευτικά σπίτια και είμαστε και οι ίδιοι θρησκευόμενοι».

Ο OJ ήταν βίαια ομοφοβικός

Αυτό ήταν ένα θέμα της δίκης του φόνου, όπου διαβάστηκε το ημερολόγιο της συζύγου του Νικόλ Σίμπσον, συμπεριλαμβανομένου ενός αποσπάσματος από το 1988. Η ιστορία φαίνεται να είναι ότι ενώ έκανε διακοπές στη Χαβάη, ένας ομοφυλόφιλος είχε φιλήσει τον τρίχρονο γιο τους Τζάστιν Σίμσον σε ένα πάρτι για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ένα εστιατόριο. Ο O.Τζ. ήταν έντονα εκνευρισμένος. Τα όσα γράφει η Νικόλ Σίμπσον είναι τα εξής: «Χαβάη - ομοφυλόφιλος φίλησε τον Τζάστιν. Ο O.Τζ. με ​​πέταξε στους τοίχους στο ξενοδοχείο μας και στο πάτωμα. Μου προξένησε μώλωπες στα χέρια και την πλάτη μου. Το παράθυρο με χάραξε - κάτι μη αναγνώσιμο - με πέταξε έξω». Μετά το ταξίδι στη Χαβάη, η Νικόλ θυμήθηκε να ρωτήσει έναν από τους φίλους του O.Τζ. αν πίστευε ότι ο O.Τζ. είχε «φρικάρει» με τον γκέι άνδρα επειδή ο πατέρας του ήταν ομοφυλόφιλος.

Ο πατέρας του Ο.Τζ. Σίμπσον είχε πεθάνει από AIDS στις 9 Ιουνίου 1986

Αυτό δεν αναφέρθηκε μετά τον θάνατό του. Η αιτία θανάτου αναφέρθηκε ως «καρκίνος». Η σεξουαλικότητά του φαίνεται να εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο του Τζέφρι Τούμπιν, που εκδόθηκε το 1996 με τίτλο «The Run of His Life», το οποίο αφηγήθηκε τα νεανικά χρόνια του Ο.Τζ εν συντομία, προσθέτοντας: «Ο πατέρας του ήταν μια διακοπτόμενη παρουσία στη ζωή του. Στη μετέπειτα ζωή του, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ομοφυλόφιλος και πέθανε από AIDS το 1986». Στη συνέχεια, ένας δημοσιογράφος, ο Τζορτζ Καρπόζι Τζούνιορ, πρόσθεσε στο «The Lies Of OJ Simpson» ότι ο Τζίμι είχε εργαστεί και ως σεφ και ως φύλακας και ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Παραθέτει μια ανώνυμη πηγή με μερικές λεπτομέρειες: «Ο Μάμα Σίμπσον, όπως ήταν γνωστός σε μένα, τριγυρνούσε στο ξενοδοχείο όπου έμενα και ήταν συχνά ντυμένος drag queen. Όλοι ήξεραν ότι ήταν ο πατέρας του O.Τζ. Έγινε γνωστός ως «Μάμα Σίμπσον» επειδή προτιμούσε τα νεαρά λευκά αγόρια για φίλους του».