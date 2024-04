Πέθανε ο Ο. Τζ. Σίμπσον

Πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 76 χρονών ο Ο. Τζ. Σίμπσον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο Ο. Τζ. Σίμπσον την Τετάρτη 10 Απριλίου «υπέκυψε στη μάχη με τον καρκίνο». «Στις 10 Απριλίου, ο πατέρας μας, Όρενταλ Τζέιμς Σίμπσον, υπέκυψε στη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν περιτριγυρισμένος από τα παιδιά και τα εγγόνια του. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η οικογένειά του ζητά να σεβαστείτε τις επιθυμίες τους για ιδιωτικότητα και χάρη», ανέφερε η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Twitter σήμερα.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family