NYT: Αμερικανικά drones πετούν πάνω από τη Γάζα

Αμερικανικά drones πετούν πάνω από τη Γάζα για να βοηθήσουν στην ανάκτηση ομήρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται, ο αμερικανικός στρατός πετάει drones επιτήρησης πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας και μια ανάλυση των New York Times.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στις προσπάθειες ανάκτησης ομήρων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται περισσότερο από ό,τι ήταν μέχρι τώρα γνωστό. Υπενθυμίζεται πως χθες το Ισραήλ ανέφερε στη νεότερη ενημέρωσή του ότι η Χαμάς πήρε 242 ομήρους.

Τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι MQ-9 Reapers, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και εντοπίστηκαν για πρώτη φορά το Σάββατο στο Flightradar24, μια ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων, η οποία είναι προσβάσιμη στο κοινό. Ωστόσο από την πλευρά τους αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν ότι τα αεροσκάφη ήταν ενεργά στην περιοχή από τις πρώτες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ενώ το Ισραήλ πραγματοποιεί συχνά αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη Γάζα, αξιωματούχοι του τομέα άμυνας των ΗΠΑ δήλωσαν ότι θεωρείται ότι είναι η πρώτη φορά που αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιούν αποστολές πάνω από τη Γάζα.

Οι πτήσεις έγιναν σε μια κρίσιμη συγκυρία. Το Ισραήλ βρίσκεται στα πρώτα στάδια μιας χερσαίας εισβολής στη Γάζα και λέει ότι η Χαμάς κρατά περισσότερους από 240 ομήρους, 10 από τους οποίους θεωρείται ότι είναι Αμερικανοί.

Οι άοπλες πτήσεις επιτήρησης δεν υποστηρίζουν τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος, σύμφωνα με τους αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times ότι ο στόχος είναι τριπλός:

-να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ομήρων,

- να παρακολουθήσουν για σημεία ζωής και

- να διαβιβάσουν πιθανά στοιχεία που θα εντοπίσουν στις Ισραηλινές Δυνάμεις

Σημειώνεται πως ο αμερικανικός στρατός παρέχει στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων βομβών και εξοπλισμού πυροβολικού, στο Ισραήλ ενώ έχει αναπτύξει δύο αεροπλανοφόρα και εκατοντάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Αρκετές δεκάδες Αμερικανοί κομάντος έχουν αποσταλεί στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στις προσπάθειες ανάκτησης των ομήρων. Αλλά οι επίμαχες πτήσεις επιτήρησης με τα drones υποδηλώνουν ότι το Πεντάγωνο αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο σε μια βασική αποστολή των IDF για τη διάσωση ομήρων.

Οι πτήσεις καταγράφονται κατά βάση στη νότια Γάζα, περίπου 15 μίλια από την αρχική προώθηση του ισραηλινού στρατού. Φαίνεται ότι τουλάχιστον έξι ξεχωριστά αεροσκάφη MQ-9 εμπλέκονται στην προσπάθεια, σύμφωνα με την Αμέλια Σμιθ, μια ερευνήτρια αεροπορίας που παρακολουθεί τις πτήσεις. Αρκετά αεροσκάφη που αναλύθηκαν από τους New York Times και την Σμιθ παρέμειναν πάνω από τη Γάζα για περίπου τρεις ώρες, στα 24.000 με 26.000 πόδια.

