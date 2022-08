Νέες εκρήξεις στην Κριμαία κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο - Πυκραγιά σε αποθήκη πυρομαχικών στο Μπέλγκοροντ

Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πηγές της ρωσικής διοίκησης, τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή όπου βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μπελμπέκ, βόρεια της Σεβαστούπολης.

Ο ασκών χρέη κυβερνήτη της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram ότι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. «Δεν υπάρχουν ζημιές. Κανείς δεν τραυματίστηκε», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία είχε απειλήσει χθες Τετάρτη ότι θα κατεδαφίσει τη γέφυρα του Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να συνδεθεί η Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις.

This is reported to be from the large 🇷🇺 airbase Belbek outside Sevastopol in occupied Crimea 🇺🇦. It certainly looks bad - or good - dependent on the perspective. pic.twitter.com/uXeKsDNL0R