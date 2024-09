Νέες αποκαλύψεις για την συντριβή του αεροσκάφους στη Βραζιλία: Τι αναφέρει το πόρισμα ερευνητών

Τα μέλη του πληρώματος του επιβατικού αεροσκάφους το οποίο συνετρίβη την 9η Αυγούστου στη Βραζιλία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 62 επιβαίνοντες ανέφερε λίγο πριν από το δυστύχημα πως υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα αποπαγοποίησης, σύμφωνα με προκαταρκτικό πόρισμα ερευνητών που παρουσιάστηκε χθες Παρασκευή.

Η συντριβή του δικινητήριου αεροπλάνου που κατασκευάζει η γαλλοϊταλική βιομηχανία ATR ήταν η χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη βραζιλιάνικη επικράτεια εδώ και 17 χρόνια. Το αεροσκάφος της Voepass εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια), προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους στο Σαν Πάουλου.

Airplane Crash: São Paulo, Brazil. Airplane crash. An ATR-72-599 airliner with 68 people on board crashed in the Brazilian municipality of Vinhedo. pic.twitter.com/ag6TmroEzi

Συνετρίβη στη Βινιέντου, κάπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σαν Πάουλου, στον κήπο συγκροτήματος κατοικιών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα 4 μέλη του πληρώματος και οι 58 επιβαίνοντες.

Εντυπωσιακά βίντεο τα οποία τράβηξαν περίοικοι και τα οποία γνώρισαν τεράστια διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το αεροσκάφος σε ελεύθερη πτώση ως το έδαφος. Το ATR 72 έπεσε 4.000 μέτρα μέσα σ’ ένα λεπτό.

Σχεδόν έναν μήνα μετά το δυστύχημα, παρουσιάστηκε προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας που διενεργήθηκε από τις βραζιλιάνικες αρμόδιες αρχές. Σε αυτό επισημαίνεται ότι σε συζήτηση που κατέγραψε ο αποτυπωτής ήχων πιλοτηρίου, το ένα από τα δύο λεγόμενα μαύρα κουτιά, «τα μέλη του πληρώματος έκαναν λόγο για πρόβλημα στο σύστημα αποπαγοποίησης» των πτερύγων. Ένα λεπτό προτού το αεροσκάφος αρχίσει να χάνει ύψος, ακούγεται ο συγκυβερνήτης να λέει πως είχε σχηματιστεί «πολύς πάγος»στα φτερά, εξήγησε το κέντρο ερευνών και πρόληψης αεροναυτικών ατυχημάτων της Βραζιλίας (CENIPA).

Mora videos from the airplane that fell in Brazil a few hours ago



May God receive their souls. 😔 pic.twitter.com/16t0x6fRma