Αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία: Όλα τα πτώματα περισυνελέγησαν - Τα μαύρα κουτιά εξετάζονται

Οι βραζιλιάνικες αρχές ανέκτησαν χθες Σάββατο τα πτώματα των 62 θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας κοντά στο Σαν Πάουλου, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν την ανάλυση του περιεχομένου των λεγόμενων μαύρων κουτιών του αεροσκάφους για να εξακριβωθούν τα αίτια.

Το αεροσκάφος συνετρίβη προχθές Παρασκευή στη Βινιέντου, πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαν Πάουλου, την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας. Μετά την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιδίνησή του που κατέγραψαν σε βίντεο κάτοικοι, το αεροσκάφος συνετρίβη σε χώρο με βλάστηση, στο εξωτερικό συγκροτήματος κατοικιών.

«Συνολικά, 62 πτώματα (34 ανδρών και 28 γυναικών) ανακτήθηκαν και διακομίστηκαν στο νεκροτομείο ενόψει της αναγνώρισής τους και της παράδοσής τους στις οικογένειές τους», ενημέρωσε η πολιτειακή κυβέρνηση. Δύο από τα πτώματα, αυτά του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, αναγνωρίστηκαν ήδη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βινιέντου, τον Ντάριου Πασέκου.

Airplane Crash: São Paulo, Brazil. Airplane crash. An ATR-72-599 airliner with 68 people on board crashed in the Brazilian municipality of Vinhedo. pic.twitter.com/ag6TmroEzi

Το κέντρο ερευνών και πρόληψης αεροναυτικών ατυχημάτων της Βραζιλίας (CENIPA) διενεργεί έρευνα και πλέον οι ειδικοί του άρχισαν να αναλύουν το περιεχόμενο των δυο μαύρων κουτιών (του καταγραφέα δεδομένων πτήσεις και του αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου). Αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα «εντός εκτιμώμενης προθεσμίας 30 ημερών προκαταρκτικό πόρισμα» για τα αίτια του δυστυχήματος, ανακοίνωσε η βραζιλιάνικη πολεμική αεροπορία.

Δεκάδες πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί εργάστηκαν χθες στο πεδίο για να ανασύρουν τα θύματα. Αν και δεν τραυματίστηκε ουδείς στο συγκρότημα κατοικιών Recanto Florido, όπου κατέπεσε το αεροσκάφος, το σοκ είναι τεράστιο. Το δυστύχημα προκάλεσε «πανικό», το αίσθημα στους ενοίκους πως ήταν «ανίσχυροι», ήταν «πολύ λυπηρό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χομπέρτα Ενρίκε, πρόεδρος της ένωσης των ενοίκων. Οι ένοικοι «τρομοκρατήθηκαν, υπέστησαν ψυχολογικό τραύμα», πρόσθεσε.

Mora videos from the airplane that fell in Brazil a few hours ago



May God receive their souls. 😔 pic.twitter.com/16t0x6fRma