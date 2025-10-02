ΔΙΕΘΝΗ

Νέα Υόρκη: Σύγκρουση δύο αεροπλάνων στον διάδρομο αεροδρομίου - Ένας τραυματίας

«Το δεξί φτερό χτύπησε τη μύτη και το πιλοτήριο μας. Έχουμε ζημιά στο παρμπρίζ και… σε μερικές οθόνες εδώ μέσα», ανέφερε ένας πιλότος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: X
Δύο αεροσκάφη της Delta Air Lines συγκρούστηκαν ενώ βρίσκονταν στην διάδρομο κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Το φτέρο ενός αεροσκάφους που μετέφερε 32 άτομα και ετοιμαζόταν να απογειωθεί την Τετάρτη το βράδυ για τη Βιρτζίνια χτύπησε το κέντρο του δεύτερου αεροσκάφους που είχε μόλις προσγειωθεί από τη Βόρεια Καρολίνα, με 61 επιβαίνοντες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Delta.

Ένας αεροσυνοδός υπέστη τραυματισμούς, χωρίς όμως να απειλείται η ζωή του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς επιβατών.

«Το δεξί φτερό χτύπησε τη μύτη και το πιλοτήριο μας. Έχουμε ζημιά στο παρμπρίζ και… σε μερικές οθόνες εδώ μέσα», δήλωσε ένας πιλότος, σύμφωνα με ηχητικά αρχεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το αεροσκάφος που είχε προσγειωθεί «σταμάτησε, έσπασε και πήγε προς τα δεξιά», δήλωσε ένας επιβάτης στο ABC. «Όλοι έμειναν σιωπηλοί. Και ενώ όλοι έμειναν σιωπηλοί, ο πιλότος ήρεμα είπε: ‘Έχουμε εμπλακεί σε ατύχημα, παραμείνετε ήρεμοι.’»

«Η Delta θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές για να εξετάσει τι συνέβη, καθώς η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού μας είναι προτεραιότητα», ανέφερε η ανακοίνωση. «Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την εμπειρία.»

Με πληροφορίες από Guardian

