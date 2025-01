Δυστύχημα στην Ουάσινγκτον: Νέο βίντεο από την σύγκρουση των αεροσκαφών της American Airlines στον ποταμό

Νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, από τη στιγμή του αεροπορικού δυστυχήματος στην Ουάσινγκτον.

Στη δημοσιότητα έχει έρθει τις τελευταίες ώρες βίντεο, όπου απαθανατίζεται καρέ – καρέ η στιγμή όπου το αεροπλάνο της American Airlines πέφτει στον ποταμό Ποτόμακ, αφού πρώτα έχει συγκρουστεί πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν, με το στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk στην Ουάσινγκτον.

Το δυστύχημα Ουάσινγκτον έχει συγκλονίσει τον πλανήτη, καθώς αποτελεί τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ από το 2001, αφήνοντας πίσω συνολικά 67 νεκρούς και από τα δύο αεροσκάφη.

Αξίζει να σημειωθεί, πως επί χρόνια οι αρμόδιοι προειδοποιούσαν για τον υπερβολικά φορτωμένο εναέριο χώρο στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, όπου σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

🇺🇸 New footage of yesterday's plane and helicopter collision over Washington pic.twitter.com/5RzFgIPurk