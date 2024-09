Νέα επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας – Σήκωσε μαχητικά η Πολωνία

Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα μετέδωσαν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, που κατ’ αυτούς έμοιαζαν να οφείλονταν σε καταρρίψεις από την αντιαεροπορική άμυνα, κάποιες στο κέντρο.

Στο μεταξύ, η Πολωνία ανακοίνωσε πως προχώρησε σε εσπευσμένη απογείωση μαχητικών για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, εν μέσω της ρωσικής επιδρομής στη γειτονική Ουκρανία. Η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη. «Στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας ενδέχεται να υπάρχουν υψηλά επίπεδα θορύβου εξαιτίας της έναρξης επιχειρήσεων πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών», σημείωσε η διοίκηση μέσω X.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν δεκάδες πυραύλους εναντίον του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο να ανακοινώνει πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στάλθηκαν σε διάφορες συνοικίες, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς και ζημιές από τα συντρίμμια όπλων που καταρρίφθηκαν. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως κατέρριψαν κάπου 20 πυραύλους, τόσο κρουζ όσο και βαλλιστικούς, που βλήθηκαν εναντίον της πρωτεύουσας.

🇷🇺⚔️🇺🇦Multiple ballistic missile strikes on Kiev.



More ballistic missiles from the north.



Cruise missiles and ballistics now converging on Kiev.



kalibrated pic.twitter.com/e1x5cWOZY6