Ναγκόρνο Καραμπάχ: Νέο επεισόδιο με νεκρούς ανάμεσα σε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Νέα ένοπλη συμπλοκή στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ με νεκρούς και τραυματίες, σημειώθηκε χθες, Κυριακή.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες του σκοτώθηκαν και το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας δήλωσε ότι τρεις δικοί του ένστολοι είναι νεκροί μετά από ανταλλαγή πυρών στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Υπενθυμίζεται πως Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν συγκρούστηκαν για χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων το 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αρμενικά μέσα, ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν πυροβόλησε εναντίον αρμενικού οχήματος, που κινούνταν μέσω του εδάφους του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζει ότι οι Αζέροι έλαβαν πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, πυρομαχικών και προσωπικού στο Καραμπάχ (όπου βρίσκονται ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις) κατά μήκος του δρόμου Khankendi (Stepanakert)-Khalfali-Turshsu. Οι ιθύνοντες του Αζερμπαϊτζάν λένε ότι προσπάθησαν να σταματήσουν και να ελέγξουν τα αυτοκίνητα, αλλά η αρμενική πλευρά άνοιξε πυρ.

#Azerbaijan and #Armenia are on the brink of a war again?



Five dead on a fresh clash between this two countries over the undisputed #NagornoKarabakh area. Both of the armed forces are on high alert right now!#worldwar3 #WW3 https://t.co/UAM0OBXpRp pic.twitter.com/sNXCRQEggC