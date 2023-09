Ναγκόρνο Καραμπάχ: «Γεμάτοι πεινασμένους και τρομαγμένους εκτοπισμένους οι δρόμοι»

Έντονο είναι το αίσθημα της αβεβαιότητας, αλλά και πολλές οι ανάγκες, στο Στεπανακέρτ, πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι δρόμοι είναι «γεμάτοι πεινασμένους και τρομαγμένους εκτοπισμένους».

Τοπικός αξιωματούχος μίλησε για την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ μία μέρα μετά την παράδοση της αποσχισθείσας περιφέρειας, που κατοικείται από Αρμένιους, στο Αζερμπαϊτζάν.

«Οι άνθρωποι αναζητούν απεγνωσμένα ο ένας τον άλλον και κάνουν έκκληση (...) για νέα σχετικά με τους συγγενείς τους» σημείωσε στην πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter, ο Γκεγκάμ Στεπανιάν, αξιωματούχος της αρχής για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πολλοί Αρμένιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους τις τελευταίες μέρες και ορισμένοι κατέφυγαν στο αεροδρόμιο της κύριας πόλης και άλλοι στη ρωσική ειρηνευτική δύναμη.

Azerbaijan claimed full control of the breakaway Nagorno-Karabakh region after local Armenian forces there agreed to lay down their weapons following the latest outbreak of fighting in the decades-long separatist conflict. pic.twitter.com/bPiIJgRGAu