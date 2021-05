Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, ενώ η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζει να μαίνεται.

Το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα τη Γάζα, καταστρέφοντας ένα κτίριο γραφείων όπου στεγάζονταν ειδησεογραφικοί οργανισμοί, ενώ παλαιστινιακές ρουκέτες έπεσαν στο Τελ Αβίβ χωρίς κανένα σημάδι τερματισμού σχεδόν μιας εβδομάδας μάχης.

Ο Μπάιντεν εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» του στον πρωθυπουργό Μπεναμίν Νετανιάχου για την κλιμάκωση της βίας επαναλαμβάνοντας την «ισχυρή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, απέναντι στις επιθέσεις με πυραύλους της Χαμάς», όπως είπε κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Νετανιάχου.

Ο Μπάιντεν εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για «την ασφάλεια των δημοσιογράφων» μετά το ισραηλινό πλήγμα που κατέστρεψε ένα κτίριο στο οποίο στεγάζονταν τα γραφεία του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων AP στη Γάζα, αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε τον Παλαιστίνιο πρόεδρο για τη διπλωματική δέσμευση της Ουάσινγκτον στη συνεχιζόμενη σύγκρουση και παράλληλα τόνισε ότι το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πρέπει να σταματήσει να εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ, αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ο Μπάιντεν και ο Αμπάς εξέφρασαν ανησυχία για τους θανάτους αθώων πολιτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε τη δέσμευσή του στη λύση των δύο κρατών έπειτα από διαπραγμάτευση. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ευθύνη ύψιστης σημασίας η ασφάλεια των δημοσιογράφων

Σημειώνεται ότι ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα στο Ισραήλ ότι η εγγύηση της ασφάλειας των δημοσιογράφων είναι «ύψιστης σημασίας» μετά το πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα που κατέστρεψε ένα κτίριο όπου στεγάζονταν γραφεία μέσων ενημέρωσης και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

We have communicated directly to the Israelis that ensuring the safety and security of journalists and independent media is a paramount responsibility.