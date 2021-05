Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σήμερα το κτίριο, 12-13 ορόφων, όπου στεγάζονται τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al-Jazeera και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press στη Λωρίδα της Γάζας.

Το γεγονός μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters. «Ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του AP στην πόλη της Γάζας», έγραψε στο Twitter ο Τζον Γκάμπρελ, ένας δημοσιογράφος του AP.

«Ο στρατός είχε προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του πύργου, στον οποίο το AP έχει τα γραφεία του, ότι θα στοχοθετηθεί», ανέφερε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν το πολυώροφο κτίριο να πλήττεται από πυραύλους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera επιβεβαίωσε στο Twitter ότι τα κεντρικά του βρίσκονταν σε αυτό το κτίριο και αναμετέδωσε ζωντανά τις εικόνες του πύργου να καταρρέει, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

An Israeli airstrike destroyed the Al Jazeera office in Gaza. The Israeli military warned they would hit the building that houses media organizations including the AP.



Journalists who worked there had been reporting on the Israeli attacks on Gaza. pic.twitter.com/fZVo3TFEoO