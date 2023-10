Μίσιγκαν: Δημόσια «συγγνώμη» για την προβολή κουίζ για τον Χίτλερ σε οθόνη πριν από αγώνα

Δημόσια συγγνώμη ζήτησε η πολιτεία του Μίσιγκαν, για την προβολή του Αδόλφου Χίτλερ ως μέρος ενός κουίζ, πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα.

Η πολιτεία του Μίσιγκαν ζήτησε συγγνώμη για την ερώτηση σχετικά με τον Χίτλερ και το ποια ήταν η πατρίδα του, ανέφερε σχετική δήλωση. Οι ιθύνοντες σημείωσαν ότι στην υπόθεση "ενεπλάκη" ανεξάρτητη πηγή και διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την πηγή ξανά στο μέλλον, θα είναι πιο ενήμεροι και θα έχουν διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης στο μέλλον.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου Spartan στο κρατικό πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν προβλήθηκε το πρόσωπο του Αδόλφου Χίτλερ για αρκετή ώρα ενώ υπήρχε ερώτηση για την γενέτειρά του ως μέρος ενός κουίζ. Πολλοί οπαδοί, έσπευσαν να καταδικάσουν το γεγονός στα socila media.

«Το MSU γνωρίζει ότι το περιεχόμενο που προβλήθηκε στην γιγαντοοθόνη πριν από την έναρξη του αποψινού ποδοσφαιρικού αγώνα, ήταν ακατάλληλο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολιτείας του Μίσιγκαν, Matt Larson.

Michigan State has apologized for asking a trivia question about Hitler and where his hometown was.



They said it was a third party source and they will not be using that source moving forward, on top of being more aware and have a screening and approval procedures in the future.