Μέλος του κόμματος των Ναζί Ολλανδός πρίγκιπας

Μια κάρτα του ναζιστικού κόμματος αποδεικνύει ότι ο Ολλανδός πρίγκιπας Μπέρνχαρντ προσχώρησε στην παράταξη του Αδόλφου Χίτλερ.

Η ολλανδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη γνησιότητα μιας κάρτας του ναζιστικού κόμματος, την οποία φέρεται να κατείχε ο πρίγκιπας Μπέρνχαρντ για δεκαετίες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας πρώην επικεφαλής των αρχείων του παλατιού, ο Φλιπ Μααρσαλκερβέρντ, δήλωσε ότι βρήκε την κάρτα ενώ έψαχνε τα πράγματα του πρίγκιπα μετά το θάνατό του.

Ο Μπέρνχαρντ, ένας Γερμανός αριστοκράτης, αρνήθηκε επανειλημμένα ότι ήταν μέλος του πολιτικού κόμματος NSDAP του Αδόλφου Χίτλερ. Ωστόσο, οι ιστορικοί δεν πίστεψαν στις διαψεύσεις του. Το 1996, ένας ερευνητής του ολλανδικού Ινστιτούτου Πολεμικών Σπουδών (Niod) δήλωσε ότι είχε βρει ένα αντίγραφο της κάρτας σε ένα αμερικανικό πανεπιστημιακό αρχείο. Ο Γκέραρντ Άλντερς, ο οποίος επικρίθηκε ευρέως εκείνη την εποχή για την αποκάλυψή του, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο πρίγκιπας Μπέρνχαρντ έλεγε ψέματα μέχρι το τέλος για το ναζιστικό παρελθόν του».

Ο Μπέρνχαρντ φον Λίπε – Μπίστερφελντ είχε παντρευτεί την Ολλανδή πριγκίπισσα Τζουλιάνα το 1937 και συνόδευσε την ολλανδική βασιλική οικογένεια στην εξορία όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 1940. Όμως ποτέ δεν τον εμπιστεύτηκαν οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι συμμετείχε σε μια εκπομπή αντιπολεμικού περιεχομένου μέσω του BBC το 1943 και τέθηκε επικεφαλής των ενοποιημένων ολλανδικών αντιστασιακών δυνάμεων το 1944. Παρασημοφορήθηκε μάλιστα για τον ρόλο του ως πιλότος της RAF κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όταν η Τζουλιάνα έγινε βασίλισσα το 1948, ο Bernhard έγινε βασιλικός σύζυγος.

«Μπορώ να δηλώσω με το χέρι μου στη Βίβλο: Δεν ήμουν ποτέ ναζιστής», δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε (στα ολλανδικά) μετά το θάνατό του το 2004.Είχε παραδεχτεί ότι ήταν υποψήφιο μέλος δύο ναζιστικών οργανώσεων ως φοιτητής για ένα διάστημα μετά το 1933. Αυτό ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από το να είναι εθελοντικό μέλος του πολιτικού κόμματος του Χίτλερ με κάρτα από το 1933 έως το 1936 και να διατηρεί την κάρτα μέχρι το θάνατό του.

