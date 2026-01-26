ΔΙΕΘΝΗ
Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί έπειτα από έφοδο ενόπλων σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Η επίθεση έγινε στην πολιτεία Γκουαναχουάτο, η οποία πλήττεται από τη βία συμμοριών

Φωτογραφία: EPA
Επίθεση ενόπλων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 12 χθες Κυριακή στην πολιτεία Γκουαναχουάτο (κεντρικά), μια από αυτές που πλήττονται περισσότερο από το κύμα βίας συμμοριών που σαρώνει το Μεξικό.

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες τόνισαν πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

«Έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 11 ανθρώπων, από τους οποίους 10 έχασαν τη ζωή τους επιτόπου κι άλλος ένας καθώς δεχόταν ιατρικές φροντίδες σε κέντρο υγείας», διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ακόμη «12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά» και «δέχονται φροντίδες» από γιατρούς.

Η Γκουαναχουάτο χαρακτηρίζεται σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, καθώς φιλοξενεί ιδίως εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων, ενώ διαθέτει επίσης πολλά τουριστικά θέλγητρα· όμως ταυτόχρονα σε αυτήν δρουν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος που συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και κλεμμένων καυσίμων, σημειώνουν αναλυτές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

