Μέση Ανατολή: Σειρήνες ηχούν στο Ισραήλ - «Φύγετε τώρα από τον Λίβανο» λένε οι ΗΠΑ στους Αμερικανούς πολίτες

Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους Ισραηλινούς να σπεύδουν στα καταφύγια καθώς σειρήνες ηχούν στο κεντρικό τμήμα της χώρας και τους Αμερικανούς πολίτες να καλούνται να εγκαταλείψουν τον Λίβανο.

Εκατομμύρια Ισραηλινοί έσπευσαν στα καταφύγια σήμερα, καθώς ηχούν οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, ως απάντηση σε βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Οι σειρήνες ήχησαν, μεταξύ άλλων, στο Τελ Αβίβ, το οικονομικό κέντρο της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως «έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να εντοπιστούν τοποθεσίες που έχουν πληγεί από τα συντρίμμια ρουκετών».

🚨Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel🚨 pic.twitter.com/xlddwUbbTk

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης, πως προσπάθειες αναχαίτισης έγιναν απέναντι σε βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Lebanon: U.S. citizens in Lebanon are strongly encouraged to depart now. The commercial airport remains open and there is availability on commercial carriers. Please check flight options at Beirut–Rafic Hariri International Airport. Since September 27, the U.S. government also… pic.twitter.com/iiaPw4gSAE