Μελβούρνη: Αιματηρή συμπλοκή συμμοριών σε εμπορικό κέντρο της πόλης

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα την Κυριακή στη Μελβούρνη, μετά από αιματηρή συμπλοκή συμμοριών σε εμπορικό κέντρο της πόλης.

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε εμπορικό κέντρο της Μελβούρνης, ανάμεσα σε περίπου δέκα νεαρά μέλη συμμοριών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως διακρίνεται και σε εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media, στη μεταξύ τους συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια και ματσέτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 20χρονος.

Άμεσα στο εμπορικό κέντρο, στο οποίο επικρατούσε πανικός καθώς βρίσκονταν εκατοντάδες άτομα εντός του, έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας, προχωρώντας σε εκκένωση και σύλληψη των δραστών.

The Northland Shopping Center in Preston, Melbourne, has been placed on lockdown following reports of a violent brawl involving about 10 people, some armed with knives, including at least one machete.

The incident, which occurred around 2:30 pm, was described by Victoria Police… pic.twitter.com/AFtDsXWfcR