Μεξικό: Μασκοφόρος κατέστρεψε κέρινο ομοίωμα του Νετανιάχου

Ένας μασκοφόρος διαδηλωτής κατέστρεψε ένα κέρινο άγαλμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στην Πόλη του Μεξικού το βράδυ της Τρίτης.

Από το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι ο διαδηλωτής κάλυψε το άγαλμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου με κόκκινη μπογιά πριν του επιτεθεί με σφυρί.

Μια παλαιστινιακή σημαία φαίνεται να βρίσκεται στο κάτω μέρος του αγάλματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας είπε στην κάμερα: «Ζήτω η Παλαιστίνη, Ζήτω το Σουδάν, Ζήτω η Υεμένη, Ζήτω το Πουέρτο Ρίκο».

JUST NOW: Activists in Mexico City destroy a wax statue of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with hammers pic.twitter.com/nIVljKUnS2