Μαροκινοί διασώστες ανέσυραν νεκρό πριν από λίγο τον 5χρονο Ραγιάν, που είχε πέσει σε πηγάδι 32 μέτρων.

Ο μικρός είχε εγκλωβιστεί σε ένα πηγάδι στο βόρειο Μαρόκο για πέντε ημέρες και οι διασώστες δεν κατάφεραν να το προσεγγίσουν έγκαιρα.

Σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους το παιδί ανασύρθηκε νεκρό.

Ο Rayan Awram, πέντε ετών, έπεσε στο πηγάδι στο χωριό του, Ighara, στους λόφους κοντά στο Chefchaouen την Τρίτη, οδηγώντας σε μια τεράστια προσπάθεια διάσωσης που καθήλωσε τη χώρα.

Νωρίτερα, ένα ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στην είσοδο του τούνελ για να βεβαιωθεί ότι οι γιατροί είναι έτοιμοι να μεταφέρουν με φορείο τον 5χρονο ενώ στο σημείο υπήρχε και ένα ελικόπτερο για να τον διακομίσει σε κοντινό νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.

Ενώ αρχικά όλοι έσπευσαν να χειροκροτήσουν και να επευφημήσουν τους διασώστες καθώς είχαν πιστέψει ότι ο μικρός είχε διασωθεί, λίγο αργότερα το Παλάτι με ανακοίνωσή του ενημέρωσε για τα δυσάρεστα νέα.

Από νωρίς το απόγευμα, Μαροκινοί διασώστες είχαν μπει, μαζί με ιατρική ομάδα, στο τούνελ που οδηγεί στον θύλακα όπου βρισκόταν ο 5χρονος, η κατάσταση του οποία παρέμενε ασαφής.

Οι ειδικοί εργαζόταν μέρα και νύχτα για να δημιουργήσουν μία σήραγγα μέχρι το αγόρι. Φοβούνται ωστόσο ότι είτε το πηγάδι είτε κάποιο παράλληλο φρεάτιο ενδέχεται να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή, και γι' αυτό προχωρούν με εξαιρετική προσοχή.

«Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε την κατάστασή του, αλλά έχουμε πολύ μεγάλες ελπίδες», είχε πει νωρίτερα ο Abdelhadi Temrani, ένας από τους διασώστες, σημειώνοντας ότι η ομάδα παρείχε οξυγόνο όλο το εικοσιτετράωρο στον 5χρονο, τον οποίο παρακολουθούσαν με κάμερα.

Rescuers Finally Pulled Out Rayan From Well. An ambulance was brought to the entrance of the tunnel to make sure the medics are ready to transport Rayan, a helicopter has been prepared to take him to a nearby hospital for urgent treatment.