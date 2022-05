Μαριούπολη: Συνεχίζεται αύριο η απομάκρυνση αμάχων - Εάν τηρηθούν «όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις»

Το σχέδιο απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη θα συνεχιστεί αύριο, εάν πληρούνται «όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα, για πρώτη φορά καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, αυτός ο ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικός διάδρομος άρχισε να λειτουργεί», είπε. «Για πρώτη φορά υπήρξαν δύο ημέρες πραγματικής κατάπαυσης του πυρός σε αυτό το έδαφος».

Παράλληλα, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανακοίνωσε ότι το σχέδιο απομάκρυνσης των αμάχων από περιοχές της πόλης εκτός από τη χαλυβουργία Azovstal αναβάλλεται για τις 8 (τοπική ώρα) αύριο το πρωί.

Κατά την τελευταία του ομιλία, ο Ουκρανός Πρόεδρος επισήμανε δε, ότι «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα για να εκκενώσουμε τους ανθρώπους μας από το Azovstal, από τη Μαριούπολη γενικά. Η οργάνωση τέτοιων ανθρωπιστικών διαδρόμων είναι ένα από τα στοιχεία της συνεχιζόμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας. Είναι πολύ σύνθετο. Όμως όσο δύσκολο κι αν ήταν, περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι διασώθηκαν από τις περιοχές των εχθροπραξιών»

Σημείωσε ακόμα ότι «Σήμερα, τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν να χτυπούν στο έδαφος της Ουκρανίας. Οι στόχοι που επιλέγουν αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας είναι ένας πόλεμος εξόντωσης για τον ρωσικό στρατό».

Διευκρίνισε ότι στο στόχαστρο ρωσικών δυνάμεων ήταν αποθήκες αγροτικών επιχειρήσεων. «Η αποθήκη σιτηρών καταστράφηκε. Βομβαρδίστηκε και η αποθήκη με τα λιπάσματα. Συνέχισαν τους βομβαρδισμούς κατοικημένων γειτονιών στην περιοχή του Χάρκοβο, το Ντονμπάς κ.λπ.» όπως είπε ο Ζελένσκι.

Σημείωσε δε, πώς οι Ρώσοι συγκεντρώνουν δυνάμεις στα νότια της χώρας για να επιχειρήσουν να επιτεθούν στις πόλεις και τις κοινότητές στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

«Ποια θα μπορούσε να είναι η στρατηγική επιτυχία της Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο; Ειλικρινά, δεν ξέρω» διερωτήθηκε.

«Οι κατεστραμμένες ζωές ανθρώπων και οι καμένες ή κλεμμένες περιουσίες δεν θα προσφέρουν τίποτα στη Ρωσία. Θα αυξήσει μόνο την τοξικότητα του ρωσικού κράτους και τον αριθμό εκείνων ε όλον τον κόσμο που θα εργαστούν για την απομόνωση της Ρωσίας».

First footages of the evacuated civillians from #azovstal , #Mariupol . And reports say a women who rescued from there said "there is a general in #azovstal who is in touch with #Zelensky ". #Russians having the evacuations under their rules so far. pic.twitter.com/ZQlPZts4gV

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.