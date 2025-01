Λος Άντζελες: Ο Ζελένσκι στέλνει 150 Ουκρανούς πυροσβέστες για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών

Ουκρανοί πυροσβέστες θα ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και μέρες ανεξέλεγκτες στη δεύτερη μεγαλύτερη των ΗΠΑ. Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η αποστολή Ουκρανών πυροσβεστών στο Λος Άντζελες βρίσκεται «σε στάδιο συντονισμού» και ανέφερε ότι «150 πυροσβέστες είναι ήδη έτοιμοι» να αναχωρήσουν για το Λος Άντζελες, όπου πολλές πυρκαγιές καταστρέφουν την πόλη και τα περίχωρά της εδώ και οκτώ μέρες. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών «να προετοιμαστεί για πιθανή συμμετοχή των διασωστών μας στη μάχη κατά των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια».

«Η κατάσταση εκεί είναι εξαιρετικά δύσκολη και οι Ουκρανοί μπορούν να βοηθήσουν τους Αμερικανούς να σώσουν ζωές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος το βράδυ της Κυριακής σε βίντεο που ανάρτησε στο X (πρώην Twitter). Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως η αποστολή βοήθειας «συντονίζεται» και «150 πυροσβέστες είναι ήδη έτοιμοι».

Οι καταστροφικές φωτιές μαίνονται στο Λος Άντζελες από την περασμένη Τρίτη. Η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των ΗΠΑ συνεχίζει να μετράει τους νεκρούς της ενώ μέχρι το βράδυ της Κυριακής ο αριθμός των νεκρών είχε ανέλθει στους 24, σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η πόλη εξακολουθεί να δίνει μάχη με τις φλόγες ενώ για την Τρίτη προβλέπεται οι άνεμοι να είναι πιο ισχυροί. Στο μεταξύ οι πυροσβέστες συχνά βρίσκουν άδειους κρουνούς ή χαμηλή πίεση στο νερό ενώ την Παρασκευή ο αρχηγός της Πυροσβεστικής τόνισε πως ο προϋπολογισμός του δήμου για τους πυροσβέστες είναι ανεπαρκής.

Today, I instructed Ukraine’s Minister of Internal Affairs and our diplomats to prepare for the possible participation of our rescuers in combating the wildfires in California.



The situation there is extremely difficult, and Ukrainians can help Americans save lives.



