Λονδίνο: Νέος συναγερμός για ύποπτο δέμα κοντά σε σταθμό

Νέος συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα Σάββατο, στο Λονδίνο, κοντά στον σταθμό Γιούστον.

Η βρετανική αστυνομία ερεύνησε ένα ύποπτο δέμα που εντοπίσθηκε στο σημείο και, σύμφωνα με το LBC, ο σταθμός είχε εκκενωθεί.

«Εχουμε online πληροφορίες για περιστατικό κοντά στο Euston Station», ανακοίνωσε η αστυνομία μέσω του Χ. «Η αστυνομία έχει αποκλείσει προληπτικά την περιοχή και αστυνομικοί ερευνούν ύποπτο δέμα».

Euston Station in London was evacuated due to another 'suspicious package'



'A controlled explosion has been carried out by specialist officers and the police cordons have now been lifted.' - Met Police.



