«Λήξη συναγερμού» στο Γκάτγουικ μετά από ώρες ταλαιπωρίας χιλιάδων ανθρώπων

Το ζήτημα ασφαλείας στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου έχει επιλυθεί και το Νότιο Terminal θα λειτουργήσει ξανά «σύντομα», όπως ανακοινώθηκε μετά από τέσσερις ώρες ταλαιπωρίας χιλιάδων ανθρώπων στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πόλης.

«Το προηγούμενο ζήτημα ασφαλείας έχει πλέον επιλυθεί και εκκαθαριστεί από την αστυνομία. Το Νότιο Terminal ανοίγει ξανά για το προσωπικό και θα είναι ανοιχτό για τους επιβάτες σύντομα. Τα τρένα θα αρχίσουν επίσης να σταματούν στο αεροδρόμιο Gatwick μόλις ανοίξει πλήρως ο τερματικός σταθμός. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την υπομονή και την κατανόησή τους κατά την επίλυση αυτής της κατάστασης. Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις, οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για τυχόν ενημερώσεις σχετικά με τις πτήσεις».

