Λιποθύμησε on air η συντονίστρια του ντιμπέιτ Τρας-Σουνάκ - Διακόπηκε η μετάδοση

Ένα δυσάρεστο συμβάν σημάδεψε την τηλεμαχία των δύο υποψήφιων διαδόχων του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Τόρις.

Η Κέιτ ΚακΚάν, συντονίστρια του ντιμπέιτ μεταξύ Λις Τρας και Ρίσι Σουνάκ, λιποθύμησε στο στούντιο στη λάιβ μετάδοση.

Ο κρότος που προκλήθηκε, τρόμαξε την Λιζ Τρας που μιλούσε εκείνη την ώρα. «Ω θεέ μου» πρόλαβε να πει, πλησιάζοντας αμήχανη τη γυναίκα που είχε καταρρεύσει, προτού η μετάδοση διακοπεί.

Loud crash halts next PM debate as Liz Truss shouts “oh my god” pic.twitter.com/PLIAEGNxap