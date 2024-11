Λίβανος: Νεκρός από Ισραηλινό πλήγμα ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ

Ο επικεφαλής του γραφείου τύπου της Χεζμπολάχ, Μοχάμαντ Αφίφ, σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα σε κτήριο της Βηρυτού, όπως αναφέρουν δύο λιβανέζοι αξιωματούχοι στο Reuters, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο ή να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Το «χτύπημα» έγινε στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ρας α΄-Νάμπαα, όπου έχουν βρει καταφύγιο αρκετοί από τους εκτοπισμένους κατοίκους από τα νότια προάστια της Βηρυτού.

🚨🚨 Reuters: Strike outside the Dahiyeh in Beirut has killed Hezbollah's media relations office chief, Mohammad Afif pic.twitter.com/bVTtAWvc2J

Οι πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι χτυπήθηκε ένα κτήριο όπου βρίσκονται τα γραφεία του κόμματος Μπάαθ. Ο επικεφαλής του κόμματος στον Λίβανο, ο Αλί Χιτζάζι, είπε στο λιβανικό δίκτυο Al-Jadeed πως ο Αφίφ βρισκόταν στο κτήριο.

Στα social media έχουν ήδη αναρτηθεί βίντεο από τα συντρίμμια μίας πολυκατοικίας.

BREAKING 🚨🚨



Hezbollah media chief ELIMINATED



Hezbollah’s media chief, Mohammad Afif, was hiding at the Syrian Baath Party headquarters in Beirut, linked to Assad’s regime, when the IDF struck the building.



Afif had boldly claimed responsibility for targeting Netanyahu’s… pic.twitter.com/X2joP7EToW