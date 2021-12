Φραστικό επεισόδιο μεταξύ της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, και ενός δημοσιογράφου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των ΜΜΕ την Πέμπτη για την πορεία της πανδημίας και της μετάλλαξης «Όμικρον».

Όλα ξεκίνησαν όταν δημοσιογράφος κατηγόρησε την Τζεν Ψάκι ότι είπε ψέματα για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, σε οκτώ αφρικανικές χώρες λόγω της μετάλλαξης Όμικρον.

Ο λόγος για τον Σάιμον Ατέμπα της «Today News Africa», ο οποίος άρχισε να φωνάζει «αυτό που λέτε είναι ψέματα». Η Τζεν Ψάκι έδωσε το λόγο σε άλλη δημοσιογράφο, προκειμένου να απευθύνει ερώτηση, εξηγώντας με έντονο ύφος στον Σάιμον Ατέμπα όχι έχει ήδη απαντήσει στην ερώτησή του.

Ωστόσο, ο Ατέμπα επέμενε και εκείνη τον επέπληξε.

«Δεν είναι αποτελεσματικό να ουρλιάζεις μπροστά στους συναδέλφους σου εδώ μέσα», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. «Ας — ας — αφήσουμε την Πάτσι να κάνει την ερώτηση».

Νωρίτερα η Ψάκι είχε δηλώσει πως η ειδική επιτροπή είχε συμβουλέψει τον Μπάιντεν να θέσει περιορισμούς σε μια σειρά χωρών που εντοπίζονται κρούσματα της Όμικρον -ειδικά στη Νότια Αφρική - τονίζοντας πως η λίστα των χωρών θα αξιολογείται καθημερινά.

