Κολομβία: Συνελήφθη ο πατέρας των παιδιών που είχαν διασωθεί από τη ζούγκλα του Αμαζονίου

Συνελήφθη για σεξουαλική επίθεση ο πατέρας των δύο από τα τέσσερα παιδιά, μελών φυλής αυτοχθόνων, που διασώθηκαν στη ζούγκλα του Αμαζονίου στην Κολομβία.

Ο Μανουέλ Ρανόκε, πατέρας δύο από τα παιδιά που χάθηκαν και εντοπίστηκαν μέρες αργότερα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, συνελήφθη χθες αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της μιας προγονής του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η σύλληψή του επιβεβαιώθηκε στα social media από την εισαγγελία, χωρίς όμως να διευκρινιστούν οι κατηγορίες σε βάρος του 47χρονου, που ανήκει στη φυλή αυτοχθόνων Ουιτότο.

«Ολοκληρωμένες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη δίκη. Αναμένουμε ότι η ακροαματική διαδικασία θα λάβει χώρα το Σάββατο αλλά αυτό εξαρτάται από τον δικαστή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

