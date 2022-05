Κίνα: Γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια ζωντανή έξι ημέρες μετά την κατάρρευση κτηρίου

Ομάδες διάσωσης στην κεντρική Κίνα ανέσυραν μια γυναίκα ζωντανή από τα συντρίμμια κτηρίου που κατέρρευσε έξι ημέρες πριν.

Η γυναίκα που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη, ήταν η 10η επιζήσασα από την πτώση του κτηρίου στην πόλη Τσανγσά, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι ενώ δεκάδες αγνοούνται.

Εντοπίστηκε και διασώθηκε 132 ώρες μετά την ξαφνική κατάρρευση τού πίσω μέρους της εξαώροφης πολυκατοικίας, στις 29 Απριλίου.

Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της και μάλιστα έδινε οδηγίες στους διασώστες πώς την ανασύρουν χωρίς να της προκαλέσουν περαιτέρω τραυματισμό, αναφέρει το πρακτορείο Xinhua.

刚刚第十名#幸存者 成功获救。此时已距离#湖南 #长沙 居民自建房倒塌事故发生超过130个小时。#China #Chinese #中国

Another survivor has just been successfully rescued. It has been more than 130 hours since the #collapse of the self-built houses of #Changsha residents in #Hunan. pic.twitter.com/3ZTpbBqPdG