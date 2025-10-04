ΔΙΕΘΝΗ
Κέρδισε τις εκλογές ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις - Η επόμενη ημέρα για την Τσεχία και την Ευρώπη

Τι επιφυλάσσουν οι πολιτικές δεσμεύσεις του «Τσέχου Τραμπ» και πρώην πρωθυπουργού για την Τσεχία και την Ευρώπη - Οι επόμενες κινήσεις του

Κέρδισε τις εκλογές ο «Τσέχος Τραμπ» Αντρέι Μπάμπις - Η επόμενη ημέρα για την Τσεχία και την Ευρώπη
Ο Αντρέι Μπάμπις πανηγυρίζει τη νίκη του στις εκλογές / Φωτ.: EPA
Νικητής των εκλογών στην Τσεχία αναδείχθηκε ο δισεκατομμυριούχος και πρώην πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, ο ηγέτης του λαϊκιστικού κόμματος ΑΝΟ, αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του. Το κόμμα θα επιδιώξει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση, δήλωσε ο Μπάμπις, που χαρακτήρισε «ιστορικό» το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Δήλωσε όμως, ότι το ΑΝΟ θα προχωρήσει σε συζητήσεις με το ακροδεξιό SPD και το κόμμα των Αυτοκινητιστών που αντιτίθεται στην «πράσινη» πολιτική της ΕΕ, προκειμένου να στηρίξουν την κυβέρνησή του.

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το ΑΝΟ συγκεντρώνει ποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, ο οποίος απέσπασε μόνο το 22,7%. Ο Φιάλα συνεχάρη ήδη τον Μπάμπις για την εκλογική νίκη του.

Ο «Τσέχος Τραμπ» και τα πλάνα του ΑΝΟ

Τον Αύγουστο, ο Αντρέι Μπάμπις κατέκτησε το ψηλότερο βουνό της Τσεχίας, το Lysá Hora, μαζί με δεκάδες υποστηρικτές του κόμματός του ANO. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς ως προάγγελος μιας νέας πολιτικής «ανάβασης», αυτή τη φορά στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου, με στόχο την επιστροφή του στην πρωθυπουργία.

Τέσσερα χρόνια μετά την ήττα του από μια συμμαχία που ενώθηκε εναντίον του, ο πρώην πρωθυπουργός και δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις και το κόμμα του, ANO (Δράση Απογοητευμένων Πολιτών) επιστρέφει και επικρατεί στις εκλογές.

Ο Μπάμπις, 71 ετών, δισεκατομμυριούχος στον αγροτικό τομέα, ίδρυσε το ANO το 2011 ως κεντρώο, φιλοευρωπαϊκό κόμμα, αλλά σήμερα είναι ένα λαϊκιστικό, αντι-μεταναστευτικό και σκεπτικιστικό προς την ΕΕ κόμμα. Υπόσχεται πλαφόν στις τιμές ενέργειας, μείωση ηλικίας συνταξιοδότησης και φορολογικές μειώσεις. Επίσης, αντιτίθεται στην «πράσινη ατζέντα» της ΕΕ και στο μεταναστευτικό σύμφωνο, ενώ είναι ανοιχτός σε συμμαχίες με κόμματα που αντιτίθενται στη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η πολιτική καριέρα του Μπάμπις έχει στιγματιστεί από έντονες αντιπαραθέσεις. Στην πρώτη του θητεία (2017-2021), αντιμετώπισε κατηγορίες για εκτεταμένες υποθέσεις συμφερόντων λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και ειδικά της Agrofert, της εταιρείας που ίδρυσε και εξακολουθεί να κατέχει.

Οι διαδηλώσεις κατά της επιρροής του στην Τσεχία υπήρξαν μαζικές και συνεχείς, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές επέβαλαν έρευνες για κατάχρηση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Παρά τις αντιδράσεις, η ANO παρέμεινε ισχυρή πολιτική δύναμη, και το 2023 ο Μπάμπις προσπάθησε ανεπιτυχώς να κερδίσει την προεδρία.

Η επιστροφή του έχει προκαλέσει συζητήσεις για μια πιθανή αλλαγή πολιτικής στην Τσεχία και ευρύτερα στην Κεντρική Ευρώπη. Ο Μπάμπις, που έχει συχνά συγκριθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, προωθεί

  • σκληρή γραμμή κατά της μετανάστευσης,
  • υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας απέναντι στις Βρυξέλλες
  • περιορισμένη στήριξη στην Ουκρανία.

Δεδομένης της νίκης του στις εκλογές, δεν αποκλείεται να αναβιώσει τη συμμαχία του Βίζεγκραντ, ενισχύοντας πολιτικές που αντιτίθενται στις προσπάθειες της ΕΕ για μετεγκατάσταση μεταναστών και στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

 
 
 
