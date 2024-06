Κάρολος, Καμίλα και Ουίλιαμ υποδέχονται το αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας

Το αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας υποδέχονται σήμερα στη Βρετανία ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. Η Κέιτ Μίντλετον, που δίνει μάχη με τον καρκίνο, δεν παρέστη στην υποδοχή των Ιαπώνων γαλαζοαίματων. Στην υποδοχή δεν παρέστη ούτε η πριγκίπισσα Άννα, που νοσηλεύεται, μετά από ατύχημα που υπέστη το βράδυ της Κυριακής (24/6).

Η υποδοχή των υψηλών προσκεκλημένων ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης, όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μετέβη στο ξενοδοχείο όπου μένει το αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας για να το καλωσορίσει στη χώρα εκ μέρους του βασιλιά Κάρολου. Στη συνέχεια ο διάδοχος του θρόνου συνόδευσε τον 64χρονο αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την 60χρονη αυτοκράτειρα Μασάκο στην παρέλαση του Οικιακού Ιππικού (Horse Guards Parade), όπου τους υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα.

Ο Ιάπωνας αυτοκράτορας και ο Βρετανός μονάρχης επιθεώρησαν το τιμητικό άγημα αφού νωρίτερα είχαν ακουστεί οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως η βασίλισσα Καμίλα και η αυτοκράτειρα Μασάκο είχαν ντυθεί με παρόμοια λευκά σύνολα και λευκά καπέλα.

As the Band of the Welsh Guards plays, His Majesty The Emperor of Japan inspects the Welsh Guards Guard of Honour accompanied by His Majesty The King at the formal ceremonial welcome to Japan to the UK. @JAPANinUK @UKinJapan @RoyalFamily @BritishArmy @the5Guards @WelshGuardsBand pic.twitter.com/Wlu1FSdJVT