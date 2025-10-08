Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας αντιπαράθεσης με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εξέδωσε δύο διαδοχικές αποφάσεις που φρέναραν τα σχέδια του προέδρου για στρατιωτική επέμβαση στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Το βράδυ της Κυριακής, η Ίμεργκουτ εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγόρευσε την αποστολή της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια στην πόλη, επικαλούμενη κινδύνους για τη συνταγματική ισορροπία μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας. Μία ημέρα νωρίτερα, είχε ήδη μπλοκάρει την προσπάθεια του Τραμπ να ομοσπονδοποιήσει την Εθνοφρουρά του Όρεγκον.

Ο ίδιος ο Τραμπ, φανερά εξοργισμένος, επιτέθηκε δημόσια στη δικαστή λέγοντας: «Δεν εξυπηρετήθηκα καλά από όσους επιλέγουν δικαστές». Μόνο που, όπως υπενθύμισαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Κάριν Ίμεργκουτ είναι διορισμένη από τον ίδιο.

Η πορεία της Ίμεργκουτ είναι εντυπωσιακή: γεννημένη στο Μπρούκλιν, σπούδασε στο Μπέρκλεϊ και εργάστηκε για δεκαετίες στη δημόσια διοίκηση. Το 1998, βρέθηκε στο προσκήνιο όταν συμμετείχε στην ομάδα του Κένεθ Σταρ που ερεύνησε τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Ήταν μάλιστα μία από τους δύο νομικούς που ανέκριναν τη Μόνικα Λεβίνσκι, γεγονός που την έφερε τότε στο φως της δημοσιότητας.

Αργότερα, υπηρέτησε ως ομοσπονδιακή εισαγγελέας και στη συνέχεια ως δικαστής του Πολυμελούς Δικαστηρίου του Πόρτλαντ, αναλαμβάνοντας σύνθετες υποθέσεις ανθρωποκτονιών, αστικών διαφορών και εμπορικών υποθέσεων.

Απόφαση της Ίμεργκουτ για τον Τραμπ αλλάζει την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ

Οι αποφάσεις της Ίμεργκουτ για το Πόρτλαντ προκάλεσαν σεισμό στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ και στενοί του συνεργάτες, όπως ο Στίβεν Μίλερ, χαρακτήρισαν τις ενέργειές της «νομική εξέγερση». Όμως νομικοί κύκλοι θεωρούν τις αποφάσεις της απολύτως συνταγματικές, καθώς θέτουν όρια στη χρήση στρατιωτικής ισχύος σε εσωτερικό έδαφος.

Σήμερα, η Ίμεργκουτ παραμένει μια από τις πιο σεβαστές νομικές προσωπικότητες στις ΗΠΑ. Το 2024, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς την διόρισε στο Δικαστήριο Εποπτείας Ξένων Πληροφοριών (FISC), το οποίο επιβλέπει αιτήματα των υπηρεσιών πληροφοριών για παρακολουθήσεις και έρευνες εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, αναμένεται να διδάξει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ μάθημα με τίτλο «Ο ρόλος του ειδικού εισαγγελέα: Από το Γουότεργκεϊτ στον Τζακ Σμιθ».

Από τον Μπιλ Κλίντον μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ, η Κάριν Ίμεργκουτ αποδεικνύει ότι το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητος θεσμός. Αν και διορισμένη από τον Τραμπ, δεν δίστασε να περιορίσει τις ενέργειές του, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ερώτημα: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εκτελεστική εξουσία;

