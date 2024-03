Κάρα Ντελεβίν: Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι της – Κατέρρευσε η στέγη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην έπαυλη αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων της Κάρα Ντέλεβιν στην Καλιφόρνια σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την πυροσβεστική του Λος Άντζελες, έλαβε μια κλήση γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής που ενημέρωνε ότι το διώροφο σπίτι της Κάρα Ντελεβίνέχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας λέει ότι φτάνοντας βρήκαν μια «ισχυρή φωτιά» που είχε ξεκινήσει από το πίσω μέρος του ακινήτου και «έκαψε ένα από τα δωμάτια». Ακόμα, διαβεβαίωσε ότι εκείνη την ώρα «όλοι οι ένοικοι ήταν έξω από το σπίτι». Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, η διαδικασία κατάσβεσης της πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα δύσκολη που χρειάστηκε 94 πυροσβέστες συνολικά και πάνω από δύο ώρες για να σβήσει. Ακόμα μεγάλες ήταν οι υλικές ζημιές καθώς η στέγη του σπιτιού κατέρρευσε.

«Ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμού και ένας επιβαίνων υπέστη ελαφρά εισπνοή καπνού», είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο Page Six. Ακόμα, σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά ξεκίνησε από το εξωτερικού του σπιτιού και έφτασε μέσω ενός δωματίου μέχρι τη σοφίτα. Τέλος, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η φωτιά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού και εγκληματικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η Κάρα Ντελεβίν, βρισκόταν στην Αγγλία εκείνη την ώρα, καθώς έπαιζε τον ρόλο της Sally Bowles στο «Cabaret» στο Playhouse Theatre του Λονδίνου.

