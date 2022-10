Κάνιε Γουέστ: «Μπλόκο» και στο Twitter, μετά το Instagram- Λόγω αντισημιτικής ανάρτησης

Δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο Twitter ο Κάνιε Γουέστ και η πλατφόρμα «κλείδωσε» τον λογαριασμό του ράπερ, ενώ νωρίτερα και το Instagram του επέβαλε περιορισμούς. Και στις δύο περιπτώσεις, ο λόγος ήταν οι αντισημιτικές αναρτήσεις που έκανε.

Την Κυριακή το Twitter «κλείδωσε» τον λογαριασμό του Κάνιε Γουέστ, αφού πρώτα αφαίρεσε ένα από τα tweet του ράπερ, που αναφερόταν στους Εβραίους, επειδή παραβίαζε την πολιτική της πλατφόρμας κατά της ρητορικής μίσους.

«Ο εν λόγω λογαριασμός κλειδώθηκε λόγω παραβίασης της πολιτικής του Twitter», δήλωσε στο BuzzFeed News εκπρόσωπος της πλατφόρμας. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τους περιορισμούς που του επέβαλε το Instagram και πάλι για αντισημιτική ανάρτηση.

Ο Κάνιε Γουέστ επέστρεψε στο Twitter το Σάββατο, έπειτα από δύο χρόνια. Στο πρώτο tweet από τον Νοέμβριο του 2020, ανέβασε τη φωτογραφία ενός μαύρου καπέλου, που έγραφε 2024.

Ο Έλον Μασκ, που είναι σε διαδικασία εξαγοράς της πλατφόρμας, του έγραψε «Καλωσόρισες πίσω στο Twitter φίλε μου!». Λίγο αργότερα, ο ράπερ ανέβασε φωτογραφία του με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τον οποίο κατηγόρησε ότι τον απέβαλε από το Instagram.

Welcome back to Twitter, my friend!