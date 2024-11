«Καμίλα, η κακιά μητριά»: Ο Κάρολος «θυσίασε» τον Χάρι για να κάνει την ερωμένη του βασίλισσα;

Την πιθανότητα ο βασιλιάς Κάρολος να «θυσίασε» τον γιο του Χάρι για να βελτιώσει την εικόνα της «κακιάς» Καμίλα, διερευνά νέο ντοκιμαντέρ, εστιάζοντας στην αποκάλυψη του προβλήματος του πρίγκιπα με τα ναρκωτικά και τη χρονική στιγμή που αυτό δημοσιοποιήθηκε.

Το 1997 όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, όλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο γνώριζαν ήδη για την εξωσυζυγική σχέση του τότε πρίγκιπα Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Η Νταϊάνα ήταν «η αγαπημένη πριγκίπισσα του λαού» σε αντίθεση με τον Κάρολο που η δημοφιλία του είχε πέσει χαμηλά ενώ η ερωμένη του Καμίλα ήταν μισητή στην πλειοψηφία των Βρετανών, που έβλεπαν σε εκείνη το «τρίτο πρόσωπο», το οποίο διέλυσε το γάμο του διαδόχου του βρετανικού θρόνου και της Lady Di. Στο νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τίτλο «Queen Camilla:The Wicked Stepmother» (Βασίλισσα Καμίλα: Η κακιά μητριά», δημοσιογράφος και φίλη της συζύγου του Βρετανού μονάρχη υποστηρίζει πως ο βασιλιάς Κάρολος εκείνη την περίοδο αποφάσισε να «θυσιάσει» τον πρίγκιπα Χάρι, ώστε να βελτιώσει την εικόνα του αλλά και την εικόνα της ερωμένης του.

Η Καμίλα ζήτησε για αυτό το λόγο τη βοήθεια του γκουρού των δημοσίων σχέσεων στη Βρετανία Μαρκ Μπόλαντ - είναι ο άνθρωπος που την μετέτρεψε από ερωμένη σε βασίλισσα, όπως ανέφερε σε παλαιότερο σχετικό άρθρο ο Guardian. Ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας έχρισε τον Μπόλαντ αναπληρωτή ιδιωτικό γραμματέα του (από το 1997 μέχρι το 2002) και ο Βρετανός γαλαζοαίματος μαζί με την «αιώνια» αγαπημένη του ανέθεσαν στον ειδικό δημοσίων σχέσεων να κάνει γνωστή τη σχέση τους στο κοινό με μια εκστρατεία που θα περιλαμβάνει και τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι στο βιβλίο του με τίτλο «Spare» (Εφεδρικός), το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει πως όταν ήταν 17 ετών ο Μαρκ Μπόλαντ εκμεταλλεύτηκε τον εθισμό του στις ναρκωτικές ουσίες ώστε να προωθήσει την εικόνα του Καρόλου και της Καμίλα. Πράγματι, το 2002 η εβδομαδιαία εφημερίδα «News of the World» (η κυκλοφορία της σταμάτησε το 2011) έγραψε ότι ο πρίγκιπας Χάρι μεταφέρθηκε σε κλινική αποτοξίνωσης για μία ημέρα, αφού παραδέχτηκε πως έκανε χρήση κάνναβης και έπινε αλκοόλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος αποφάσισε να «ταρακουνήσει» τον έφηβο γιο του όταν πληροφορήθηκε πως ο πρίγκιπας Χάρι έκανε χρήση ναρκωτικών στη βασιλική κατοικία «Χάιγκροουβ Χάουζ» στο Γκλόστερσαϊρ ενώ παράλληλα, έμαθε ότι ο μικρότερος γιος του ήπιε πολύ αλκοόλ σε τοπική παμπ.

Ratings: Channel 4's Camilla: The Wicked Stepmother? drew an overnight average of 967,000 viewers. It was ahead of the slot average, something neither of the recent royals-fronted documentaries managed for ITV. Gossip is king, if you'll pardon the pun. pic.twitter.com/A67mvA7jwk

Όμως, ο έμπειρος βασιλικός συντάκτης Τσαρλς Ρέι, μιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4, «Queen Camilla: The Wicked Stepmother» δήλωσε: «Όταν ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες αποτελεί μεγάλη είδηση, το μόνο πρόβλημα με αυτή (την είδηση για τον πρίγκιπα Χάρι) είναι πως ήταν "καθοδηγούμενη". Τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Αυτό που είχε συμβεί ήταν ότι ο Χάρι είχε πάει σε κέντρο απεξάρτησης δύο ή τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Το άλλαξαν όμως για να προσπαθήσουν να δείξουν στο κοινό "Μην ανησυχείτε ο μπαμπάς φρόντισε για αυτό. Τον πήγε σε κέντρο απεξάρτησης για να του δείξει τα αρνητικά σε αυτό που κάνει"».

Ο συγγραφέας, ιστορικός και βασιλικός συντάκτης Ρόμπερτ Τζόμπσον δήλωσε στο ίδιο ντοκιμαντέρ πως η εφημερίδα «News of the World» είχε κάνει συμφωνία με το παλάτι για την σχετική είδηση ώστε «στο άρθρο ο Κάρολος να φαίνεται όσο το δυνατόν καλύτερος». Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, όταν οι υπεύθυνοι της εφημερίδας ενημέρωσαν τον Μπόλαντ για τα στοιχεία που είχαν στην κατοχή τους σχετικά με τον έφηβο πρίγκιπα Χάρι, εκείνος χρησιμοποίησε τη στενή σχέση που διατηρούσε με την εκδότρια Ρεμπέκα Μπρουκς ώστε «να μαλακώσει την ιστορία».

Ο Μπόλαντ παρείχε στην Μπρουκς, σύμφωνα με το νέο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, «περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στο κέντρο απεξάρτησης, τέτοιες που να χτίζουν μια καλή εικόνα για τον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο». Στο ίδιο ντοκιμαντέρ μίλησε και η Πετρονέλα Γουάιατ, δημοσιογράφος και φίλη της βασίλισσας Καμίλα. «Θεωρώ πως αυτή ήταν μια πολύ κακή απόφαση από την πλευρά του Μπόλαντ. Νομίζω πως ο Κάρολος ήταν ελαφρώς αφηρημένος εκείνη την περίοδο. Θεωρώ πως τώρα θα εκτιμά ότι δεν έπρεπε να επιτρέψει να εμφανιστεί αυτό (το δημοσίευμα για τον πρίγκιπα Χάρι). Δίνεται η εντύπωση πως ένας γιος θυσιάστηκε για να φαίνεται ο πατέρας του καλύτερος», δήλωσε η Γουάιατ.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο πρίγκιπας Χάρι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV δήλωσε για τη σχέση μελών της βασιλικής οικογένειας με τα βρετανικά ταμπλόιντ: «Αυτά τα συγκεκριμένα μέλη (της βασιλικής οικογένειας) έχουν αποφασίσει να πάνε στο κρεβάτι με τον διάβολο, σωστά; Για να αποκαταστήσουν την εικόνα τους». Ο δούκας του Σάσεξ σε άλλη συνέντευξη την ίδια περίοδο στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS είχε αναφέρει για τη βασίλισσα Καμίλα: «Ήταν η κακιά. Ήταν το τρίτο πρόσωπο στο γάμο τους. Είχε ανάγκη να αποκαταστήσει την εικόνα της, αυτό την έκανε επικίνδυνη εξαιτίας των διασυνδέσεων που είχε με τον βρετανικό Τύπο».

It’s how Camilla had lunch with Jeremy Clarkson & next thing, he writes that violent article about Meghan ,wanting her stripped naked &made to walk the streets while having shit thrown at her and everyone just moved on.

She is no Queen. #TheWickedStepmother pic.twitter.com/RBcqiKakqw