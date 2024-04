Ιταλία: Συγκεντρώσεις νεοφασιστών για τα 79 χρόνια από την εκτέλεση του Μουσολίνι

Νοσταλγοί του ιταλικού φασισμού συγκεντρώθηκαν την Κυριακή κοντά στη Λίμνη Κόμο για να τιμήσουν τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι με αφορμή τα 79 χρόνια από την εκτέλεσή του, στις 28 Απριλίου του 1945.

Περίπου 200 νεοφασίστες, ντυμένοι στα μαύρα, διέσχισαν τις πόλεις της βόρειας Ιταλίας, μέχρι να φτάσουν στη Μετζέγκρα - Τζουλίνο, κοντά στη Λίμνη Κόμο, όπου στις 28 Απριλίου του 1945 Ιταλοί αντάρτες εκτέλεσαν τον δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι. Οι νεοφασίστες παρέλασαν δια μέσου της πόλης Ντόνγκο, στις όχθες της Λίμνης Κόμο και πέταξαν 15 τριαντάφυλλα μέσα στη λίμνη, στη μνήμη των αξιωματούχων και των υπουργών της κυβέρνησης του Μουσολίνι, που εκτελέστηκαν στην περιοχή από τους αντάρτες, μετά την απελευθέρωση της Ιταλίας από τα συμμαχικά στρατεύματα.



Ο 62χρονος δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι, σύμμαχος του Χίτλερ, προσπάθησε να διαφύγει μαζί με την ερωμένη του Κλάρα Πετάτσι στην Ελβετία, μετά την απελευθέρωση της Ιταλίας από τους συμμάχους, όμως οι αντάρτες τον σταμάτησαν στην πόλη Ντόνγκο στις 27 Απριλίου του 1945 και την επόμενη μέρα εκτέλεσαν τον ίδιο και την ερωμένη του, στην πόλη Μετζέγκρα - Τζουλίνο, που συνορεύει με τη Λίμνη Κόμο. Στο Ντόνγκο υπήρξε και ισχυρή αστυνομική δύναμη καθώς την ώρα της τελετής, που οι νεοφασίστες χαιρετούσαν ναζιστικά και τραγουδούσαν ύμνους στον φασισμό, είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές, οι οποίοι τραγουδούσαν το γνωστό αντιφασιστικό ιταλικό τραγούδι «Bella Ciao».

Νεοφασίστες επισκέφτηκαν και την πόλη Πρεντάπιο, γενέτειρα του Μουσολίνι στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια, στην οποία βρίσκεται και ο τάφος του Ιταλού δικτάτορα. Η επέτειος της εκτέλεσης του Μουσολίνι συνέπεσε τη μέρα που η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε παραβρεθεί σε συγκέντρωση του ακροδεξιού κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας» στην Πεσκάρα. Το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» προέκυψε από το «Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα» (1946 - 1995), το οποίο ιδρύθηκε το 1946 από αξιωματούχο της τελευταίας κυβέρνησης του Μουσολίνι και σύντομα απέκτησε οπαδούς που πρόσκεινται φιλικά στον φασισμό.

Neo-fascists mourn Mussolini on Lake Como (Italy) 2804024

