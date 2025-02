Ισότητα φύλων για πρώτη φορά στο Hollywood με γυναίκες και άνδρες πρωταγωνιστές

Οι γυναίκες πέτυχαν ισότητα των φύλων στη μεγάλη οθόνη το 2024 για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο νέες μελέτες.

Από τις 100 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις της περασμένης χρονιάς, οι γυναίκες πρωτοστάτησαν στο 42% των ταινιών, το ίδιο ποσοστό με τους άντρες ομολόγους τους. Τα ποσοστά προέκυψαν σύμφωνα με την ετήσια έκθεση It’s a Man’s (Celluloid) World της Dr Martha Lauzen, που είπε ότι το 2024 «προσέφερε μια από τις πλουσιότερες λίστες ταινιών με γυναίκες πρωταγωνίστριες στην πρόσφατη μνήμη».

Μια μελέτη από την Πρωτοβουλία Ένταξης του USC διαπίστωσε επίσης ότι το 54% των ταινιών πέρυσι είχαν πρωταγωνίστριες ή συμπρωταγωνίστριες γυναίκες, από 30% το προηγούμενο έτος.

Πρόσφατες σημαντικές επιτυχίες με επικεφαλής γυναίκες ήταν οι ταινίες Wicked, Inside Out 2, The Substance, Moana 2, Mean Girls και It Ends with Us.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας μελέτης, το 25% των ταινιών πέρυσι είχαν έγχρωμο πρωταγωνιστή, σε σχέση με 37% το προηγούμενο έτος. Παραμένει επίσης ένα κενό στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπούνται οι γυναίκες άνω των 45 ετών σε σύγκριση με τους άνδρες. Από τις 100 κορυφαίες ταινίες της χρονιάς, οι οκτώ είχαν πρωταγωνίστρια μια μεγαλύτερη γυναίκα σε σύγκριση με τις 21 όπου πρωταγωνιστούσε ένας μεγαλύτερος άνδρας. «Οι συνέπειες της έλλειψης εκπροσώπησης δεν έχουν μόνο πολιτιστική σημασία – είναι μια οικονομική πραγματικότητα και για τις γυναίκες», αναφέρει η μελέτη.

Με πληροφορίες από Guardian