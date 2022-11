Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ινδονησίας

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με την λύση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ινδονησίας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 211 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπενγκουλού, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 2 χιλιόμετρα.

🔔#Earthquake (#gempa) M6.8 occurred 211 km SW of #Bengkulu (#Indonesia) 25 min ago (local time 20:37:04). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/VZxeVMzgzO

🖥https://t.co/FKhs6drDGZ pic.twitter.com/nLuxCF9XXH