Ιρανοί πανηγύρισαν τον θάνατο Ραϊσί: «Το μόνο δυστύχημα που ελπίζουμε να μην επιζήσει κανείς»

Βίντεο με πυροτεχνήματα, memes και εορτασμούς κατέκλυσαν τα social media από Ιρανούς που υποδέχθηκαν την είδηση της συντριβής του ελικοπτέρου του Εμπραχίμ Ραϊσί με πανηγυρισμούς.

Πολίτες στο Ιράν γιόρταζαν τον θάνατο του Ιρανού προέδρου, με ένα ξέσπασμα χαράς - ενδεικτικό της καταστολής που υφίστανται οι Ιρανοί εδώ και καιρό από το θεοκρατικό καθεστώς. «Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη συντριβή στην ιστορία όπου όλοι ανησυχούν αν κάποιος επιζήσει», έγραψε στο X η Ιρανοαμερικανή δημοσιογράφος Masih Alinejad, μετά τις αναφορές για τη συντριβή του ελικοπτέρου. «Χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα Ελικοπτέρου!» έγραψε, ακόμα η Ιρανή ακτιβίστρια.

Ενώ εκατοντάδες οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί στις κεντρικές πλατείες της Τεχεράνης και άλλων πόλεων για να προσευχηθούν για τον Ραϊσί, δεκάδες βίντεο και εικόνες που δείχνουν Ιρανούς να πανηγυρίζουν με την είδηση, δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο - με δεκάδες αναρτήσεις υπό το hashtag #IranIsHappy - Το Ιράν είναι Χαρούμενο. Πολλοί Ιρανοί και ομογενείς ανέβασαν ακόμα και πυροτεχνήματα που φώτιζαν τον νυχτερινό ουρανό στο Ιράν, πανηγυρίζοντας για τον θάνατο του Ραϊσί.

“The butcher from Teheran and his assistant , the two Nazis from the Nazi country of Iran, are gone!

Celebrations around the world”



That’s how your headline should have looked like! — Idontgive a shit (@idontgive_shit) May 20, 2024

All the people in Iran are celebrating and drinking... I hope we will have a big celebration with the fall of the regime and the return of the Shah to the country. — Savak Bear/خرس ساواک (@Overlook666) May 20, 2024

My condolences to the helicopters mates and all the trees that perished. Congratulations, of course, to the Iranians who have got 5 days of celebrations ahead. #Iran pic.twitter.com/ZHMmJoNWnX — 𝗦𝘁𝘂 🇬🇧🇺🇲 (@doesitreally23) May 20, 2024

Ο Ραϊσί άλλωστε, δεν ήταν απλώς ο Πρόεδρος του Ιράν, ήταν το πρόσωπο που διαφημιζόταν πως θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ ως τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας – συχνά άλλωστε ο Ραϊσί αναφέρεται ως ο «χασάπης της Τεχεράνης». Ο ίδιος θεωρούνταν σύμβολο του Ιράν, της σιιτικής μουσουλμανικής χώρας, η οποία ακολουθεί μία ακραία συντηρητική πολιτική μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Ο Ραϊσί είχε εκλεγεί πρόεδρος το 2021, μετά από εκλογές που χαρακτηρίστηκαν από άκρατη βία και νοθεία. Γνωστός για την εγγύτητά του με τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο Ραϊσί, ήταν σκληροπυρηνικός ηγέτης και επρόκειτο να γίνει ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν.

Ο ίδιος ήταν θεοκρατικός σκληροπυρηνικός και ήταν γνωστό ότι ήταν υπεύθυνος για τη συντριβή κάθε διαφωνίας και ελευθερίας του λόγου στο Ιράν. Παράλληλα, επέβαλε και την επιβολή του σκληρού «νόμου για τη χιτζάμπ και την αγνότητα» για αυστηρούς περιορισμούς στη γυναικεία ενδυμασία, με τον οποίο έδωσε απεριόριστες εξουσίες στην αστυνομία ηθικής στο Ιράν.

- Have some cookies

-The occasion?

-Well, we both know the occasion.

Laughter.

This video I received from inside Iran speaks volumes about how oppressed people celebrate the death of their oppressors like Ebrahim Raisi. #IranIsHappy

pic.twitter.com/YcmADvamiS — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) May 20, 2024

Ως φοιτητής, ο Ραϊσί συμμετείχε σε διαδηλώσεις κατά του φιλελεύθερου Σάχη του Ιράν, ο οποίος ανατράπηκε στην επανάσταση του 1979. Εντάχθηκε στο δικαστικό σώμα όταν ήταν μόλις 25 ετών και σύντομα έγινε αναπληρωτής εισαγγελέας της Τεχεράνης. Τον επιτηρούσε προσωπικά ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο οποίος είναι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν. Ο ρόλος του Ραϊσί στη μαζική εκτέλεση πολιτικών κρατουμένων από το Ιράν το 1988, ως αναπληρωτής εισαγγελέας στην Τεχεράνη, του χάρισε το παρατσούκλι «Ο χασάπης της Τεχεράνης». Ήταν ένα από τα τέσσερα μέλη της «επιτροπής θανάτου» που σχηματίστηκε το 1988 για να δικάσει πολιτικούς κρατούμενους. Η «επιτροπή θανάτου» διεξήγαγε συνοπτικές δίκες και εκτέλεσε χιλιάδες πολιτικούς αντιφρονούντες.