Αλί Χαμενεΐ: Ο θάνατος του Ραϊσί ήταν «ατυχές περιστατικό» λέει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν χαρακτήρισε τη συντριβή του ελικοπτέρου, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο πρόεδρος της χώρας, Εμπραχίμ Ραϊσί και ακόμα πέντε άτομα, ως ένα «ατυχές περιστατικό που συνέβη ενώ εκτελούσε επίσημα καθήκοντα».

Μιλώντας λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ραΐσι και του υπουργού Εξωτερικών του, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ περιέγραψε τον πρόεδρο ως «ευγενή και ανιδιοτελή» υπηρέτη της χώρας του και επιβεβαίωσε επίσης ότι θα διεξαχθούν νέες εκλογές σε 50 ημέρες.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τους δύο υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους επέστρεφε από τελετή εγκαινίων φράγματος στο Αζερμπαϊτζάν όταν συνετρίβη σε συνθήκες ομίχλης σε ορεινή περιοχή στα σύνορα των δύο χωρών.

Το Ιράν έχει μακρά ιστορία αεροπορικών δυστυχημάτων, σε ορισμένα από τα οποία έχουν σκοτωθεί κορυφαίοι κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Όμως ήδη έχουν υπάρξει εικασίες για ισραηλινή εμπλοκή στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο θάνατος του προέδρου του Ιράν είναι απίθανο να οδηγήσει σε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της Τεχεράνης στην παλαιστινιακή ισλαμική οργάνωση Χαμάς, η οποία πολεμά τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα, ή στην ανάπτυξη του πυρηνικού της προγράμματος, επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα στην ανάλυσή της και συνεχίζει: «Αλλά, μια μετάβαση στην ηγεσία, εν μέσω της τρέχουσας αναταραχής στη Μέση Ανατολή, είναι μια πρόσθετη πρόκληση για το Ιράν. Ο Χαμενεΐ τη Δευτέρα εξήρε την 'εσωτερική αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την προθυμία του Ραΐσι να υπηρετήσει τον λαό'».

The murderous president of Iran, Ebrahim Raisi is dead. His body and the bodies of those with him, including Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian are being recovered.



The peaceful, humanity-loving people of Iran deserve so much better, and although I know it likely… pic.twitter.com/TJXK6ad0NF