Ιρανή διαδηλώτρια έβγαλε τα ρούχα της, έμεινε γυμνή και ανέβηκε στο καπό περιπολικού

Βίντεο από την επαναστατική διαμαρτυρία μιας Ιρανής στη Μασχάντ κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Η νεαρή γυναίκα καταγράφηκε να αφαιρεί τα ρούχα της με αποτέλεσμα να μείνει ολόγυμνη και να πηδά πάνω σε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας. Τα πλάνα, που διέρρευσαν στο X, δείχνουν τη γυναίκα από το καπό του αυτοκινήτου να φωνάζει στους ένοπλους αστυνομικούς, καταμεσής ενός από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Στη συνέχεια του βίντεο, η διαδηλώτρια εμφανίζεται να σκαρφαλώνει στο παρμπρίζ, προβαίνοντας σε χειρονομίες. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να την κατεβάσουν, εκείνη αρνήθηκε να μετακινηθεί, ακόμη και όταν ένας από αυτούς μπήκε μέσα στο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες του ndtv, για να βρει όπλο. Ένας άλλος αστυνομικός, οπλισμένος με αυτόματο όπλο, φαίνεται να διστάζει να συλλάβει τη γυναίκα, επειδή ήταν γυμνή.

Iranian woman’s naked protest shakes the Police!

This woman in Iran has completely stripped naked in front of security forces, climbing onto a police vehicle in protest.



