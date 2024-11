Ιράν: 25χρονη τα βάζει με άνδρα που μόλις την παρενόχλησε, αλλά συνελήφθη επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ

Η 25χρονη Ροσανάκ Μολάει Αλισάχ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να περπατά αμέριμνη σε πεζοδρόμιο στο Ιράν, όταν δέχτηκε παρενόχληση από περαστικό.

Ο άνδρας οδηγούσε μία μοτοσικλέτα περνώντας δίπλα της για να την παρενοχλήσει. Η τουρκικής καταγωγής γυναίκα αντέδρασε, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και τα έβαλε μαζί του, με τους περαστικούς να προσπαθούν να τους χωρίσουν. Όταν όμως ήρθε η αστυνομία, συνέλαβαν εκείνη και όχι τον παρενοχλητή της.

Η Αστυνομία των Ηθών, συνέλαβε τη Ροσανάκ Μολάει Αλισάχ με τη δικαιολογία ότι δεν φορούσε τη χιτζάμπ της ενώ ο άνδρας που άπλωσε το χέρι του στο σώμα της, συνέχισε την πορεία του.

Έκτοτε, η τύχη της αγνοείται.

Οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών εκφράζουν ανησυχίες για την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται η 25χρονη.

Την τραγική πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες στο Ιράν αποτύπωσε με δυο λόγια η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, Μασχί Αλινετζάντ. «Με τη διεστραμμένη λογική του καθεστώτος, δεν είναι έγκλημα η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη αλλά το γεγονός ότι φαίνονταν τα μαλλιά της. Οπότε αντί να τιμωρήσουν τον δράστη, άνοιξαν δικογραφία επειδή η κοπέλα δεν φορούσε χιτζάμπ».

Roshanak Molaei Alishah, a woman opposed to mandatory hijab, was arrested by security agencies of Islamic Republic of Iran in Tehran after posting this video on her “x” account. Her fate remains unknown.



