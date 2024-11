Ιράν: Παγκόσμια ανησυχία για την 22χρονη φοιτήτρια - Αγνοείται η τύχη της

Παγκόσμια ανησυχία σημειώνεται για την τύχη της 22χρονης Ιρανής φοιτήτριας που συνελήφθη από την αστυνομία Ηθών, αφότου έβγαλε τα ρούχα της και έμεινε με τα εσώρουχά της ως ένδειξη διαμαρτυρίας, στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης.

Η 22χρονη Ιρανή ξυλοκοπήθηκε από την αστυνομία Ηθών το Σάββατο μετά το περιστατικό, στη συνέχεια συνελήφθη και έκτοτε αγνοείται. Συγκεκριμένα κανείς δεν γνωρίζει που κρατείται και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μάλιστα η κατάσταση ξυπνά μνήμες από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, καθώς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους πως μπορεί να έχει την τύχη της.

Η φωτογραφία της 22χρονης είναι πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την ίδια να αποτελεί πλέον το νέο σύμβολο της αντίστασης των γυναικών στο Ιράν. Μάλιστα στα social media χαρακτηρίζεται ήδη ως η «πιο γενναία γυναίκα» στο Ιράν.

What a hero Ahou Daryaei is. She couldn't know the rest of the world would witness her courage. She wasn't performing for anyone. She stood alone to challenge a patriarchal Iranian state, steeped in violent misogyny. Hopefully, the world's eyes will protect her. 🙏#AhouDaryaei pic.twitter.com/rXg1rmZ06n