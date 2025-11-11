ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Εκτέλεσαν δημόσια άνδρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία γιατρού

Η καταδίκη του άνδρα οριστικοποιήθηκε έπειτα από ψυχιατρική εκτίμηση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένας άνδρας, που καταδικάστηκε για τη δολοφονία ενός γιατρού στο νοτιοδυτικό Ιράν, εκτελέστηκε σήμερα δημοσίως, ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές.

Η ποινή για τη δολοφονία του Δρ. Νταβουντί ήταν «να εκτελεστεί δημόσια σήμερα το πρωί στη Γιασούτζ», την πρωτεύουσα της επαρχίας Κοχκιλούγιε και Μπουγιέρ Αχμάντ, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο των δικαστικών αρχών Mizan Online.

Η καταδίκη του άνδρα οριστικοποιήθηκε έπειτα από ψυχιατρική εκτίμηση και επικύρωση της ποινής από το Ανώτατο Δικαστήριο, δήλωσε το δικαστικό σώμα.

Ιράν: Η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο

«Η εκτέλεση αυτής της ποινής είναι ένα μήνυμα προς όσους επιδιώκουν να διαταράξουν την ασφάλεια της κοινωνίας και των πολιτών», δήλωσε ο επαρχιακός εισαγγελέας Βαχίντ Μουσαβιάν, όπως μετέδωσε το Mizan.

Το Ιράν, το οποίο πραγματοποιεί εκτελέσεις δι' απαγχονισμού, έχει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας.

Οι περισσότερες εκτελέσεις πραγματοποιούνται μέσα σε φυλακές, αν και περιστασιακά πραγματοποιούνται και δημόσιοι απαγχονισμοί.

