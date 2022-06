ΗΠΑ: Τρένο εκτροχιάστηκε στο Μιζούρι - Τραυματισμένοι «αρκετοί επιβάτες»

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε πριν λίγη ώρα στο Μισούρι με αποτέλεσμα να έχουν τραυματιστεί «αρκετοί επιβάτες», σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας εταιρείας. Ωστόσο, ορισμένα δημοσιεύματα εκφράζουν φόβους ότι υπάρχουν νεκροί.

Το τρένο ταξίδευε από το Λος Άντζελες προς το Σικάγο όταν χτύπησε σε κατασκευαστικό όχημα που βρισκόταν σε διάβαση βορειοανατολικά του Κάνσας σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Amtrak, Κίμπερλι Γουντς.

The train I was traveling on derailed on the way to Iowa near Mendon Missouri pic.twitter.com/YndSEEXkto